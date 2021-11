Derby entre ex-clubs de Ligue 1 qui opposait Dijon à l'AJ Auxerre. Si l'ancien club de Guy Roux est à la 3e place de Ligue 2 BKT, Yassine Benzia et Dijon, quant à eux, ont connu un début de saison difficile et naviguaient à la 17e place au coup d'envoi du match.

Pourtant, c'est bien le DFCO qui ouvre le score dès le quart d'heure du jeu grâce à l'ailier Jacob, avant d'aggraver la marque par son grand (par la taille) attaquant, Aurélien Scheidler, à la 38e minute. 2-0 à la pause pour Dijon et la pression du score qui se reporte sur l'AJA de Furlan. En 2e période, le coach auxerrois a effectué quelques changements pour essayer de revenir dans le match et l'équipe visiteuse a obtenu ce qu'elle voulait puisqu'à l'heure du jeu, Gaëtan Charbonnier a réussi à réduire la marque pour son équipe (2-1).

Alors que la pression était maximale sur Dijon, c'est finalement Yassine Benzia, en forme ces dernières semaines et définitivement rétabli de son très grave accident de buggy, qui en a profité pour inscrire le 3e but des siens, accordant définitivement la victoire au DFCO. Score final 3-1 pour Dijon qui remonte à la 12e place de Ligue 2 BKT avec l'étrange bilan de 6 victoires, 9 défaites et seulement 1 nul en 16 journées. Le DFCO n'a que 3 points d'avance sur le 18e et il n'a que 7 unités de retard sur le barragiste pour l'accession en Ligue 1 Uber Eats.