En un laps de temps très court, après avoir pris la barre technique du MC Alger, le nouveau coach tunisien du Mouloudia d'Alger, Faouzi Benzerti, a réalisé lundi dernier, une première victoire qui a bien fait plaisir aux fans algérois. Une première victoire face à l'ASO Chlef (2-1) avec des joueurs qu'il ne connaît à peine, après avoir succédé au coach franco-bosnien Faruk Hadzibegic, limogé, après quatre défaites consécutives. La direction du MCA a engagé le 25 septembre Benzarti pour un contrat d'une saison renouvelable. Lorsque Benzerti a pris la barre technique des Vert et Rouge, l'équipe pointait à la 10e place avec un bilan d'une victoire, deux nuls et une défaite, à l'issue de la 5e journée. Avant-hier et avec le déroulement de la 6e journée, Benzerti réussit parfaitement son coaching, bien que son adversaire du jour, à Dar el Beïda, à savoir l'ASO Chlef, lui ait posé d'énormes problèmes. Le match a été très disputé entre cette équipe du MCA qui voulait gagner ce premier match pour le nouveau coach, alors que pour l'ASO, il s'agissait de rester sur la dynamique des bons résultats. Et sur le terrain, les joueurs du Mouloudia d'Alger, ont affiché une très grande disponibilité et surtout une rage de vaincre et de remporter cette deuxième victoire de la saison, après celle de la première journée. Sur le terrain, le match a débuté par une prudence remarquable de la part des deux équipes. Et il y a lieu de noter que les joueurs du Mouloudia se sont mis à défendre et attaquer en groupe. Ce qui a gêné l'évolution des joueurs du coach Liamine Bougherara. On jouait mois de vingt minutes quand, Nessakh commet une erreur fatale. Tahar récupère la balle et la transmet à Merzougui qui n'a vraiment pas trouvé de difficulté pour envoyer ce cuir au fond des filets du gardien de but Kacem. Juste après, la réaction des gars de Chlef est venue de Fettouhi qui a tenté un retourné, en vain, sa balle passe légèrement au-dessus de la transversale. Ce même Fetouhi a raté une seconde occasion trois minutes plus tard devant le gardien de but Chaâl. Les joueurs du Mouloudia jouent plus à l'aise bien que la peur au ventre car, un seul but d'écart n'est vraiment pas un gage de sécurité devant les rushs des gars de Chlef. Néanmoins, Chaâl et ses coéquipiers ont bien terminé cette première mi-temps sur le score d'un but à zéro, alors que les joueurs de Chlef ont réclamé un penalty à l'heure du jeu, refusé par l'arbitre de la rencontre Ibrir. De retour des vestiaires, Merzougui touche la balle d'une main à l'intérieur de la surface de réparation et c'est le penalty qui est cette fois-ci, bien sifflé au profit des visiteurs qui, apparemment n'était pas bien justifié... Addadi ne rate pas l'occasion devant le gardien Chaâl pour égaliser (54'). Une minute plus tard, les joueurs du MCA réussissent à doubler la mise. Debbih égalise en effet après avoir reçu une très belle balle de son coéquipier Hamidi. Le Mouloudia reprend donc l'avantage. Par la suite, ce sont les Vert et Rouge qui rateront plusieurs occasions de buts telles celles de Merzougui et Addadi. Et la dernière action a été du côté de Chlef lorsque Mesmoudi rate l'égalisation face au gardien de but Chaâl à la toute dernière minute du temps réglementaire. Le MCA remporte ainsi son deuxième succès de la saison, soit le premier avec le nouveau coach tunisien Benzerti. Et c'est ce qui laisse donc les fans des Vert et Rouge très optimistes pour voir leur équipe revenir en force vers le haut du tableau. Suite à cette victoire, le MCA pointe donc à la 6e place en compagnie de l'ES Sétif avec un total de 8 points chacun. Soit à six points seulement du leader, le CS Constantine.