Leader incontesté de l'attaque du Real Madrid depuis 2018 et le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Karim Benzema est ainsi entré plus que jamais dans l'histoire du club de la capitale espagnole. Seulement voilà, à maintenant 33 ans, l'international français arrivera aux terme de son contrat actuel le 30 juin 2022, soit dans moins d'un an. Mais à la différence de Sergio Ramos qui a quitté le club le 30 juin dernier et qui a signé au PSG ce jeudi, tout indique que Karim Benzema rempilera facilement. C'est tout du moins ce qu'annonce AS. Le quotidien espagnol indique effectivement qu'il n'y aura aucun problème dans les négociations qui viseront à prolonger le contrat de Karim Benzema. Reste maintenant à savoir à quel moment ce renouvellement pourra être annoncé. Pour rappel, en vertu de sa politique avec les joueurs trentenaires, Karim Benzema paraphera sans aucun doute un nouveau contrat d'un an s'il rempile bien au sein du club de la capitale espagnole dans les semaines ou mois à venir.