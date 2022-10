Immense favori, Karim Benzema a décroché, dans la soirée de lundi dernier, le Ballon d'or de meilleur joueur pour couronner sa saison 2021-2022 parfaite avec le Real Madrid, une consécration planétaire pour l'attaquant des Bleus (34 ans), premier Français récompensé depuis Zinédine Zidane en 1998. Recevant le trophée des mains de Zidane lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, Benzema a été sacré devant le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), champion d'Afrique qu'il avait battu en finale de la Ligue des Champions en mai (1-0), et le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City). Il succède à Lionel Messi, vainqueur l'an dernier de son septième trophée décerné par le magazine France Football. Pour rompre, comme Luka Modric en 2018, l'interminable monopole Messi-Cristiano Ronaldo, Benzema a quasiment tout gagné sur la saison 2021-2022: Ligue des Champions et championnat d'Espagne en club, Ligue des nations en sélection, titres de meilleur buteur et joueur d'Espagne en 2021-2022... «Voir (ce trophée) devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête», a déclaré Benzema au moment de recevoir son prix, barbe épaisse et fines lunettes, vêtu d'un costume sombre et d'une chemise blanche à col noir inspirés d'une tenue de son idole», le rappeur Tupac Shakur. Il est le cinquième joueur tricolore récompensé après Raymond Kopa (1958), Michel Platini par trois fois (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zidane (1998). Cela le place haut, très haut dans la hiérarchie des meilleurs footballeurs français de l'histoire, lui qui est devenu en mars 2022 le meilleur marqueur français de tous les temps avec plus de 400 buts, devant Thierry Henry.

Prix Socrates

Mané footballeur le plus engagé

L'international sénégalais Sadio Mané a reçu, dans la soirée de lundi dernier, le «Prix Socrates» décerné pour la première fois lors de la cérémonie du Ballon d'or, et destiné à mettre en lumière les footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. L'attaquant du Bayern Munich a été récompensé pour son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Le joueur de 30 ans y a également financé un hôpital et a promis, à l'issue d'un match de gala en juin 2022, de doter d'une pelouse synthétique le terrain de football de ce village de Casamance. Le Prix Socrates, une nouveauté de cette édition 2022 du Ballon d'or, est attribué par un jury où se trouvent l'ancienne figure du Brésil et du Paris SG Raï, frère cadet de Socrates, des représentants du magazine France Football et des dirigeants de l'organisation Peace and Sport, installée à Monaco, qui chapeaute des projets de développement et de pacification par le biais du sport.

Trophée Gerd Müller

Le meilleur buteur, c'est Lewandowski

Le Polonais Robert Lewandowski a reçu pour la deuxième année consécutive le Trophée de meilleur buteur du monde, rebaptisé Gerd Müller, à la cérémonie du Ballon d'or, lundi à Paris. L'attaquant de 34 ans, transféré cet été du Bayern Munich au FC Barcelone pour 45 millions d'euros, a inscrit 57 buts en 56 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022 (50 en club et 7 en sélection). Lors de l'exercice 2020-2021, il avait marqué 56 buts en 50 rencontres. En Bundesliga, pour sa dernière saison avec le Bayern, «Lewy» a fini meilleur buteur avec 35 buts en 34 matchs. En 2020-2021, il avait fait encore mieux avec 41 buts en 29 matchs, soit une unité de plus que la légende Gerd Müller, qui avait détenu le record pendant un demi-siècle (depuis la saison 1971-1972). Avec son nouveau club, le Barça, Lewandowski affiche déjà 14 buts en 13 matchs, dont 9 en Liga. L'avant-centre polonais est toutefois resté muet lors du clasico contre le Real Madrid dimanche, remporté par l'équipe de Karim.

Trophée Yachine

Courtois meilleur gardien

Le Belge Thibaut Courtois (Real Madrid) a remporté le trophée Yachine de meilleur gardien à la cérémonie du Ballon d'or, dans la soirée de lundi dernier à Paris. Élu par un jury composé de 100 journalistes spécialisés, Courtois, 30 ans, succède à l'Italien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. L'international belge a joué un grand rôle dans la conquête de la Ligue des Champions et du championnat d'Espagne par la «Maison Blanche» lors de la saison 2021-2022. Le géant de 2m a notamment réussi de nombreuses parades décisives dans la phase à élimination directe de la C1. À chaque tour son équipe était dominée, à chaque fois elle s'est imposée, son gardien brillant successivement contre Kylian Mbappé (Paris SG, 0-1/3-1), Timo Werner (Chelsea, 3-1/2-3 a.p.), Kevin De Bruyne (Manchester City, 3-4/3-1) ou Mohamed Salah en finale (Liverpool, 1-0).

Pour la deuxième année consécutive

Alexia Putellas sacrée chez les femmes

L'Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone) a été élue Ballon d'or féminin pour la deuxième année consécutive, lundi soir à Paris. Elle devance l'Anglaise Beth Mead (2e), d'Arsenal, sacrée championne d'Europe à domicile avec les «Lionesses» et désignée meilleure joueuse de la compétition, et l'Australienne Sam Kerr (3e), qui joue à Chelsea. «Bien qu'elle ait manqué l'Euro, cet été, pour cette grave blessure au genou, survenue à la veille de la compétition, Putellas, âgée de 28 ans, s'est imposée, devenant la première lauréate à conserver son Ballon d'or féminin, lancé en 2018 par le magazine France Football. La première année, la Norvégienne Ada Hegerberg (Lyon) l'avait emporté, suivie en 2019 de la Championne du monde américain Megan Rapinoe (Reign FC, devenu OL Reign). L'édition 2020 avait été annulée en raison du Covid-19, et Putellas s'était imposée une première fois en 2021.

Trophée Kopa

Gavi meilleur jeune

Le jeune milieu espagnol du FC Barcelone, Gavi, a reçu le Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans de 2021-2022, dans la soirée de lundi dernier, au cours de la cérémonie du Ballon d'or à Paris, succédant au palmarès à son compatriote et coéquipier Pedri. À 18 ans, Gavi est le quatrième lauréat du Trophée Kopa, créé en 2018, après Pedri (2021), le Néerlandais Matthijs de Ligt (2019) et le Français Kylian Mbappé (2018), aucun prix n'ayant été remis en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Pablo Martin Paez Gavira, dit Gavi, a été désigné par un jury composé d'anciens lauréats du Ballon d'or. Le milieu de terrain a connu, ces derniers mois, une trajectoire météorique, jusqu'à intégrer l'équipe d'Espagne (12 sélections, 1 but). Il a notamment disputé la finale à quatre de la Ligue des nations en Italie, où l'Espagne a chuté en finale contre la France (2-1). À 18 ans, le natif de Los Palacios y Villafranca, en Andalousie, s'est imposé dès la saison dernière comme un titulaire indéboulonnable du milieu de terrain catalan.