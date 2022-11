Blessé le 19 novembre à la cuisse gauche, alors qu'il venait de reprendre l'entraînement collectif, Benzema avait quitté Doha le lendemain, sans être remplacé dans le groupe de l'équipe de France qui dispute la Coupe du monde. Avant le match Tunisie-France, aujourd'hui, à 16h, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a été interrogé justement sur l'éventuel retour, de l'attaquant Karim Benzema, annoncée par des médias.

En guise de réponse, le sélectionneur français répond en indiquant: «Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit. Je ne sais qui dit quoi et comment... Vous connaissez la situation et le délai pour qu'il se rétablisse.». Deschamps a, d'ailleurs confié: «J'ai échangé avec Karim après son départ mais je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question... J'ai 24 joueurs et ce sont eux dont je m'occupe. Je vous laisse en parler, débattre, imaginer... Mais je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien.»

Et pendant que des médias espagnols spéculaient sur ce retour, Benzema a atterri mardi matin à La Réunion et a vu son arrivée filmée par un média local. Et justement, ce média local de Saint-Denis de La Réunion, a précisé que le joueur du Real Madrid, installé dans une location privée, devrait passer une semaine sur l'île. Et c'est donc cette venue à la Réunion qui met fin aux spéculations des médias espagnols.

En d'autres termes, le Ballon d'or devrait revenir sur un terrain après quelques jours de vacances. Et toujours lors de cette conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé également sur l'équipe qu'il alignerait, aujourd'hui, contre la Tunisie, alors que les Bleus sont déjà qualifiés, avant ce dernier match des poules, et si Kylian Mbappé devrait débuter.

Deschamps a estimé que «M'bappé a fait les choses très bien dans un rôle qui lui va très bien. On a eu deux matchs, vous êtes capables de juger ses performances», fait-il remarquer avant d'ajouter qu' «Il est en pleine possession de ses capacités athlétiques et dans sa tête, il est bien. Après il a toujours eu une grande influence dans le jeu avec son volume et sa capacité technique dans les phases offensives ou défensives. Ce n'est pas un sacrifice pour lui, il prend autant de plaisir à faire un tacle qu'une passe vers l'avant.» Et quant à aligner des jeunes joueurs dans ce dernier match des poules face aux Tunisiens, le sélectionneur des Bleus, a indiqué que « Le potentiel est là. Leur mérite c'est de se mettre au niveau de la compétition. Un groupe c'est toujours une bonne alchimie, un état d'esprit entre des joueurs plus expérimentés et d'autres plus jeunes.» Enfin, interrogé sur la Tunisie, son adversaire du jour, Deschamps déclare qu'«On l'a suivie et observée, j'étais notamment contre le Brésil au Parc. Ils vont jouer la qualification à fond.

Cette équipe a de la qualité avec beaucoup de joueurs qui sont passés par la Ligue 1. Mes joueurs les connaissent aussi. Avec un contexte favorable pour eux, car on sera à l'extérieur. Tant mieux pour eux, il y a cette ferveur cette passion et cet enthousiasme en plus de leur qualité offensive», a conclu le sélectionneur de l'équipe de France.