L'avant-centre international français du Real Madrid, Karim Benzema, blessé au mollet gauche, manquera le clasico retour de la 29e journée de Liga contre le FC Barcelone, aujourd'hui, et ne pourra pas rejoindre l'équipe de France la semaine prochaine, a annoncé son entraîneur Carlo Ancelotti samedi. Sa participation aux matchs amicaux de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire (le 25 mars à Marseille) et l'Afrique du Sud (le 29 mars à Lille) semble très compromise. «Karim (Benzema) et (Ferland) Mendy ne pourront pas jouer, aujourd'hui. Ils resteront ici avec nous, la semaine prochaine», a précisé Ancelotti samedi midi en conférence de presse d'avant-match. Après avoir délivré une passe décisive et marqué deux buts lundi à Majorque pour la 28e journée de Liga, devenant ainsi avec 413 buts le meilleur buteur français de l'histoire devant Thierry Henry (411), Karim Benzema est sorti à la 87e minute visiblement gêné par une douleur au mollet gauche, laissant ses coéquipiers finir le match à dix. «Karim a ressenti une gêne sur un saut. On verra s'il pourra se remettre pour ce dimanche», avait glissé l'entraîneur italien du Real en conférence de presse d'après-match, lundi.

Les examens médicaux passés par le joueur vendredi ont semblé encourageants, mais «KB9» s'est entraîné seul en salle vendredi, et n'a pas pris part à l'entraînement collectif samedi matin, veille du clasico.

Pour pallier l'absence de son avant-centre fétiche, meilleur buteur et meilleur passeur du championnat d'Espagne cette saison (22 buts et 11 passes décisives en

25 matchs de Liga), Ancelotti a plusieurs options. Il pourrait lancer Mariano ou Luka Jovic, avant-centre purs mais qui ont eu peu de temps de jeu cette saison; associer Vinicius avec Rodrygo et Marco Asensio, les attaquants ayant le plus accompagné Benzema sur le front de l'attaque merengue sur l'exercice actuel; voire redonner une chance à Eden Hazard ou Gareth Bale, oubliés sur le banc depuis longtemps.

«Tout est décidé, mais je ne vous dirai rien», a glissé Ancelotti, samedi.