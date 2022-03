Auteur d'un triplé, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a porté son équipe face au Paris Saint-Germain (0-1, 3-1) mercredi lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. L'international français continue d'impressionner son monde sous les couleurs des Merengue. Karim Benzema a été immense pour le Real Madrid. Si le Paris Saint-Germain a vécu un cauchemar, Karim Benzema se trouve lui dans un véritable rêve! Au terme d'une soirée totalement folle, l'attaquant a qualifié le Real Madrid face au PSG (0-1, 3-1) pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à un triplé lors du match retour. Nommé homme du match et noté 10/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes), le capitaine de la Maison Blanche a montré la voie aux Merengue pour renverser le vice-champion de France en titre. Car pendant plus de 150 minutes sur cette confrontation, le PSG a donné l'impression de maîtriser son sujet. Mais en l'espace de 17 minutes, Benzema a tout changé en inscrivant un triplé! Très loin du record de l'intouchable Cristiano Ronaldo (451), Benzema peut cependant viser la 2e place, actuellement détenue par Raúl (323).