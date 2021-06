Son sourire en dit long sur son bonheur de retrouver l'équipe de France après presque 6 ans de mise à l'écart. Karim Benzema le concède lui-même en Une du Marca, il est «l'homme le plus heureux du monde» depuis qu'il a de nouveau posé ses affaires à Clairefontaine. Au moment où on l'attendait le moins, le Madrilène a donc fait sa réapparition dans le groupe français. Avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé, l'attaque des Bleus fait peur aux quatre coins de l'Europe. Championne du monde en titre, la France est donc largement favorite pour le titre continental. Pour son premier match dans sa deuxième carrière en sélection, Benzema a manqué un penalty, touché le poteau mais sa connexion avec Griezmann et Mbappé a été positive. De quoi donner des idées aux dirigeants du Real Madrid, prêts à tout pour attirer l'attaquant du PSG. Une fois de plus, Benzema a fait un appel du pied à son jeune coéquipier. «Kylian est un jeune joueur avec d'immenses qualités, c'est un bon gars, a confié le Merengue dans Marca. Il serait bien sûr le bienvenu au Real Madrid, mais quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter? À l'heure actuelle, il a un contrat avec le PSG, on verra ce qu'il décidera. Aujourd'hui, notre priorité est de gagner l'Euro.» La compétition européenne peut d'ailleurs être une bonne répétition pour montrer que les deux profils peuvent s'entendre sur un terrain. C'est tout ce qu'espère Florentino Perez, engagé dans un projet de reconstruction avec le départ de Zinedine Zidane. Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions et battu sur le fipar l'Atletico Madrid en Liga, le Real a réussi à tenir la dragée haute malgré de nombreux soucis physiques, à l'image d'un Eden Hazard plus souvent sur le flanc que sur le terrain. De quoi laisser Benzema nourrir de grands espoirs pour la saison prochaine. «Si vous regardez la saison dernière, nous avons joué pour la Liga jusqu'à la dernière journée et nous étions très proches de la gagner. Nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, nous avons été battus par Chelsea qui a ensuite gagné le titre, nous avons eu 60 blessures et nous n'avons jamais eu l'équipe complète, donc ça a été compliqué.»