Karim Benzema plus que jamais dans l'histoire du Real Madrid. Dans une forme éblouissante, l'attaquant français a encore une fois été l'un des grands artisans du succès du Real Madrid, large vainqueur de Valence 4-1, samedi lors de la 20e journée de Liga. Auteur d'un doublé, l'international français de 34 ans a franchi et même dépassé la barre symbolique des 300 buts inscrits avec le club espagnol depuis son arrivée en 2009. Auteur de 301 réalisations en 584 matchs, toutes compétitions confondues avec la Maison Blanche, KB9 est le 4e meilleur buteur de l'histoire du Real. Il n'est plus qu'à 7 réalisations de la légende Alfredo Di Stéfano (308 buts). Deux monstres sacrés dominent ce classement: Raul (323 buts) et l'inatteignable Cristiano Ronaldo (451 buts). «C'est une fierté de mettre ces chiffres-là dans ce club, ça me rend très heureux, a-t-il commenté au micro de Movistar. Ce club est le meilleur du monde pour moi. On a fait un grand match après la défaite contre Getafe (1-0 le week-end dernier), on a gagné en Coupe et là on fait un grand match devant notre public, c'était important.» Benzema n'est pas le seul Madrilène à avoir brillé samedi à Bernabeu. Egalement auteur d'un doublé, le jeune Brésilien Vinicius réalise lui aussi une grande saison et sa complicité avec le Français (36 buts à eux deux) permet au futur adversaire du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions de dominer la Liga: «Ce sont des chiffres conséquents, si l'on peut aider l'équipe avec des buts et des passes décisives, on le fera toujours, a commenté Benzema. Moi, je me sens très bien avec «Vini», je suis toujours là pour l'aider. Je connais son potentiel, je sais qu'il peut aller encore bien plus haut. C'est un joueur fantastique, il nous aide beaucoup.» Prochain rendez-vous pour le Real Madrid, mercredi, pour un Clasico face au Barça en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.