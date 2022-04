Toujours se méfier de l'orgueil d'un champion. Le Real Madrid, large vainqueur lors du quart de finale aller contre Chelsea (3-1), l'a appris à ses dépens mardi soir. Dans un Santiago Bernabeu qui s'attendait à une vivre belle communion, les Blues sont en effet venus gâcher la fête en affichant un visage plus conquérant, parvenant même à rattraper leur retard. Résultat des courses, c'est lors de prolongations irrespirables que la différence a été faite. Dès le premier acte, Madrid a semblé un ton en dessous de son adversaire du soir, peinant à se procurer des occasions et perdant un grand nombre de duels. Et la sanction est vite arrivée... À la 15e minute de jeu, Mason Mount, trouvé par Timo Werner, est arrivé lancé face à Thibaut Courtois. D'une frappe limpide, l'Anglais n'a laissé aucune chance au portier. Un but qui a littéralement plongé le Real Madrid dans le doute... Dominateurs, les Blues ont toutefois su faire preuve de patience durant la suite des évènements, conscients qu'un but des locaux renverserait la dynamique. Ainsi, c'est au retour des vestiaires qu'ils ont piqué une seconde fois. Suite à un corner, Antonio Rüdiger, plus puissant que tout le monde dans la surface de réparation, a inscrit le second but d'une tête rageuse (51e). Égalité! Se diriger vers les prolongations, très peu pour Chelsea... Poussés par leur entraîneur Thomas Tuchel, les tenants du titre ont ensuite continué à dominer largement les débats. Marcos Alonso, s'y reprenant à deux fois, a même pensé offrir la qualification aux Blues en expédiant un missile dans la lucarne droite de Thibaut Courtois (62e). Mais son but, certes splendide, a été refusé par la VAR, l'Espagnol ayant effleuré le cuir de la main. Une décision cruelle, mais juste, depuis la modification du règlement concernant les mains offensives. Dans la foulée, Karim Benzema a vu son tir de la tête repoussé par la transversale d'un Edouard Mendy impuissant (66e). Un réveil tardif mis à mal par Timo Wener, lequel a libéré tout un club en marquant le 3e but d'une grandissime soirée, bien aidé par un contre trop timide de Thibaut Courtois (75e). Cette fois, le Real Madrid était bien éliminé...! Oui mais voilà, comme souvent, le récit a basculé dans l'irrationnel sur la pelouse du Santiago Bernabeu, théâtre d'innombrables exploits en coupe d'Europe. Entré en cours de jeu 2 minutes plus tôt, Rodrygo, sur son premier ballon, a réduit le score d'une belle reprise de volée pour redonner de l'espoir à la Maison Blanche (80e). Cruel pour Chelsea. Mené 3-0 à 15 minutes de la fin du match, le Real Madrid a ensuite pris l'ascendant physique et psychologique durant les prolongations. Et comme souvent, a été sauvé par son duo magique composé de Vinicius Junior et Karim Benzema. Le 1er a été passeur décisif pour le second, encore buteur de la tête (96e). Déjà auteur d'un triplé contre le PSG en 8es et d'un triplé à l'aller face à Chelsea, le Français a donc, de nouveau, endossé son costume de sauveur, et se dirige plus que jamais vers le Ballon d'or... Exceptionnel!