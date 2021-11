Karim Benzema est dans la forme de sa vie. L'international français a poursuivi sur sa lancée en inscrivant trois nouveaux buts pour la France en deux matches pendant la pause internationale. Un doublé contre le Kazakhstan et un autre contre la Finlande lui ont permis d'étoffer son palmarès international.

Le retour de Benzema chez les Bleus a été un succès jusqu'à présent, avec neuf buts et deux passes décisives en 13 matchs, après avoir signé un accord de paix avec le sélectionneur Didier Deschamps et

le président de la FFF, Nöel Le Graet. En plus de ses trois buts avec la France, il a également montré une entente avec Kylian Mbappé en attaque pour la France.

En 2021/22, Benzema a marqué 19 buts et délivré neuf passes décisives en seulement 22 matches pour le Real Madrid et la France. Ayant joué 1798 minutes de football cette saison, il a marqué un but toutes les 95 minutes et est impliqué dans un but toutes les 64 minutes. Ce sont des chiffres qui lui permettent d'atteindre un niveau proche de celui de Cristiano Ronaldo à Madrid. Ronaldo a marqué 450 buts en 438 matchs, soit un but toutes les 84 minutes. En 2018/19, Benzema a marqué un but toutes les 143 minutes et a été impliqué dans un but toutes les 105 minutes.

En 2019/20, il a marqué toutes les 147' et a été impliqué toutes les 105'; et en 2020/21, il s'est amélioré, marquant un but toutes les 128' et étant impliqué dans la création d'un toutes les

99'. Au cours de ces trois saisons, il a mené la ligne et a pris plus de responsabilités après le départ de Cristiano.

Il est cependant gêné par les difficultés des Blancos à générer du jeu offensif, Zinedine Zidane étant plus axé sur la solidité défensive que sur la démonstration offensive.

Les chiffres de Benzema cette saison dépassent largement ceux de la saison précédente. En 2011/12, pour Madrid et la France, il a marqué 35 buts et donné 25 passes décisives en 4362 minutes. En 2015/16 (30 buts et 9 passes décisives en seulement 2776 minutes).

Dans cette dernière, il a marqué toutes les 93 minutes, soit un peu mieux que cette saison, mais a été impliqué dans un but toutes les 71 minutes.