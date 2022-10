Deux matchs sans marquer. Rien de bien grave pour la majorité des attaquants, ni quelque chose qui fasse spécialement parler dans l'immense majorité des clubs. Mais on le sait, le Real Madrid, c'est un monde à part. Depuis son retour de blessure, Karim Benzema n'a pas réussi à faire trembler les filets, ni face à Osasuna en Liga le week-end dernier, manquant notamment un penalty, ni face au Shakhtar mercredi en Ligue des Champions. Peut-on parler de crise pour le Français? Se fait-il critiquer à fond à Madrid? Clairement pas. Les médias madrilènes n'ont pas lancé une campagne anti-Benzema, rassurez-vous. Surtout que si on met de côté le volet statistique, il a été très performant dans le jeu dans ces deux rencontres, et les journalistes le soulignent bien.

En revanche, ils sont un peu inquiets. Depuis le début de la saison déjà, certains avaient des doutes. Pas sur son niveau global, mais sur son état de forme physique, alors qu'il fêtera ses 35 ans en décembre, ainsi que sur son adresse face au but.

«Benzema bloque avec le but. Il a été bon, mais ça fait 12 tirs sans marquer en 2 matchs. Personne ne doute de lui, mais les stats soulignent que sa facilité de marquer d'avant s'est transformée en difficulté», indique Marca, qui souligne que de façon générale, il a un peu de mal à marquer cette saison, avec sept tirs pour un but marqué en moyenne.

«Rodrygo apprend le métier de Benzema», titre le journal dans un autre article, soulignant que quand le Français n'y arrive pas, le Brésilien prend la relève. «Le Français essaye, mais il n'arrive pas encore à son excellent niveau de l'an dernier: il a besoin de frapper trois fois plus pour marquer, alors qu'il tente plus sa chance qu'avant», indique de son côté AS. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a tenu à le défendre, mettant en avant sa participation dans le jeu: «les trois de devant ont fait des choses exceptionnelles». Si on n'en est pour l'instant qu'au stade de l'inquiétude, il faudra rapidement commencer à marquer pour KB9, sous peine de passer au stade des critiques, comme à une époque pas si lointaine...