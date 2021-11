Depuis un certain temps maintenant, Jordi Alba est auteur de performances assez mitigées. Ses prestations moyennes ne sont pas passées inaperçues aux yeux du FC Barcelone. De ce fait, la direction blaugrana se serait mise à la recherche d'un remplaçant pour l'international espagnol. Ces derniers mois, il a surtout été question d'une piste menant à José Luis Gaya, capitaine de Valence. Mais le Barça pourrait revoir ses plans et finalement aller piocher en Bundesliga. Selon les informations d'El Nacional, le Barça étudierait une autre piste pour remplacer Alba. En effet, le club s'intéresserait à Ramy Bensebaïni. Le défenseur du Borussia Mönchengladbach serait perçu comme une bonne option aux yeux des dirigeants blaugrana au vu de ses prestations en Bundesliga. De plus, l'Algérien serait plus intéressant que José Luis Gaya, ce dernier étant régulièrement sujet aux blessures et plus cher que Bensebaïni. Cependant, le Barça va devoir faire face à une grande concurrence dans le dossier. En effet, le Bayern Munich, la Juventus et le FC Séville surveilleraient, également, la situation de l'international algérien, sous contrat jusqu'en juin 2023.