Sur le banc en début de rencontre face à Brighton, l'international algérien Saïd Benrahma a fait son apparition en cours de jeu et il a réussi à marquer son tout premier but en Premier League après plusieurs journées d'attente. L'ancien joueur de l'OGC Nice a fait son apparition à la 64e minute de jeu et à trois minutes de la fin du temps réglementaire, il a marqué son tout premier but sous les couleurs de West Ham. Benrahma a fait un centre qui a été repoussé par la défense pour qu'ensuite la balle tombe dans les pieds de son latéral droit Coufal qui a centré lui aussi, le ballon a été mal dégagé par la défense de Brighton et revient dans les pieds de Benrahma qui, d'un tir magnifiquement placé a réussi à égaliser pour son équipe. L'international algérien a réussi à éviter une défaite pour son club mais aussi lui permettre de garder un petit espoir dans la course pour une place en Champions League la saison prochaine même si la tâche semble difficile pour les Hammers.