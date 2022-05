L'ailier international algérien de West Ham, Saïd Benrahma, s'est distingué, dimanche dernier, en signant un doublé, lors de la victoire décrochée sur le terrain de Norwich (4-0), dans le cadre de la 36e journée du championnat d'Angleterre de football. Pour son retour dans le onze de départ de l'entraîneur David Moyes, l'international algérien a ouvert le score d'un tir dans la surface (12') avant de récidiver peu avant la pause (45'+3) pour signer le 3e but des Hammers. Il a cédé sa place sur blessure à la 76e minute à son coéquipier croate Nikola Vlasic. La dernière réalisation de Benrahma

(26 ans) remontait au 20 mars dernier, lors de la défaite concédée dans le derby face à Tottenham (3-1). Le natif d'Aïn Témouchent compte 8 buts au total depuis le début de la saison. Grâce à cette victoire, West Ham parvient à mettre fin à une mauvaise série de quatre revers de suite, toutes compétitions confondues, 3 jours après son élimination en demi-finale de l'Europa League face aux Allemands de l'Eintracht Francfort (aller: 1-2, retour: 0-1). Arrivé à West Ham en octobre 2020 en provenance de Brentford, Benrahma s'est engagé d'abord à titre de prêt pour une saison, avant que le club londonien ne décide en janvier 2021 de lever l'option d'achat obligatoire estimée à 30 millions d'euros. Le joueur s'est engagé par la suite pour un contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2026. Au classement, West Ham conforte provisoirement sa 7e place au classement (55 pts), qualificative à la nouvelle compétition de la Ligue Europe Conférence. En France, le milieu de terrain international algérien du FC Metz, Farid Boulaya a offert une précieuse victoire aux siens dans l'optique du maintien, à domicile face à l'Olympique Lyon (3-2), dans le cadre de la 36e journée du championnat de Ligue 1 française de football. Entré en cours de jeu à la 814, le joueur algérien n'a pas tardé à s'illustrer en adressant une frappe puissante dans la lucarne (90e), permettant à Metz de renouer avec la victoire à un moment crucial de la saison. À la défaveur de cette défaite, l'OL perd tout espoir de prendre part à une compétition européenne la saison prochaine. Il s'agit du 4e but de la saison pour Boulaya (29 ans), dont la dernière réalisation remonte au 12 décembre 2021 à domicile face au FC Lorient (4-1). L'autre international algérien du FC Metz le gardien de but Alexandre Oukidja, n'a pas pris part à cette rencontre pour cause de suspension. Le portier N°2 de l'Équipe nationale a purgé 2 matchs de suspension ferme infligée pour «faute sur un joueur adverse». Il sera mis à la disposition de l'entraîneur Fréderic Antonetti, à l'occasion de la réception d'Angers samedi prochain, dans le cadre de la 37e journée. À l'issue de ce succès, la formation messine quitte la position de lanterne rouge (28 pts), et peut encore espérer monter à la 18e place, synonyme de barrages maintien-relégation.