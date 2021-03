Le milieu international algérien de l'AC Milan (Série A italienne de football) Ismaël Bennacer, de retour à la compétition dimanche, a estimé qu'il n'était «pas encore à 100%» de ses moyens. «Je suis très content, je ne suis pas encore à 100%, je manque un peu de rythme, mais maintenant je vais bien. Je suis heureux de pouvoir aider l'équipe maintenant», a-t-il indiqué à l'issue de la victoire décrochée en déplacement face à la Fiorentina (3-2), dans le cadre de la 28e journée du championnat. Bennacer a fait son retour à la compétition face à «la Viola», en faisant son apparition en cours de jeu en seconde période (58e), en remplacement de Sandro Tonali. À propos de cette victoire qui permet à Milan de consolider sa deuxième place au classement de la Série A, Bennacer a ajouté: «Nous avions besoin d'une victoire comme celle-ci. Il reste encore 10 matchs, 10 batailles, 10 finales. Maintenant, je pense à l'Equipe nationale et nous serons de retour fin prêts.» Le N.4 de l'AC Milan figue parmi les 29 joueurs convoqués par le sélectionneur national Djamel Belmadi, en vue des deux derniers matchs des qualifications de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun: jeudi face à la Zambie à Lusaka, et lundi 29 mars devant le Botswana à Blida. Bennacer, au même titre qu'AÎssa Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), et Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), sera indisponible pour le match face à la Zambie, et sera présent face au Botswana.