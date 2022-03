Le Milan AC se rapproche un peu plus du titre de champion d'Italie et, clairement, Ismaël Bennacer n'y est pas étranger par sa prestation de samedi soir. Titularisé comme à son habitude en sentinelle, le milieu international s'est montré très en jambes. D'abord actif à la récupération, l'ancien d'Empoli a finalement débloqué la marque pour les siens d'une frappe lourde. Ce but était même synonyme de victoire 0-1 pour Milan AC, la 20e victoire de la saison en championnat pour les milanistas qui profitent ainsi du match nul de l'Inter (1-1) pour prendre de l'avance en tête de la Série A. Ils ont ainsi 3 points de plus que Naples (qui a cependant une meilleure différence de but) et 6 sur l'Inter (qui compte un match en moins).