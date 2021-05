Les deux athlètes algériens Benmahdi Khaled et Gouaned Mohamed Ali, engagés dans l’épreuve du 800 m, seront présents vendredi à Doha (Qatar), lors de la 2e étape de la Ligue de diamant, selon le programme dévoilé sur le site officiel de la compétition. Les deux Algériens concourront dans la série du 800 m B, en compagnie des deux Koweïtiens Al-Harbi Khaled Mohamed Jaman et Al-Zofairi Ibrahim, des deux Tunisiens Ayouni Abdeslam et Chenini Riadh, des Qataris Balla Musaeb Abderrahmane et Mubarak Rabie Mohamoud, de l’Espagnol Olmedo Manuel, de l’Américain Erik Sowinski et des Marocains Smaïli Mustapha et Zahafi Mouad. Benmahdi et Gouaned sont engagés dans la série B du 800 m, en raison de leurs chronos personnels, qui ne leur a pas permis d’être dans la première série, marquée par la présence du Kényan Rotich Ferguson Cheruiyot, médaillé de bronze aux derniers mondiaux 2019 à Doha.