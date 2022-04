Djamel Benlamri ne digère pas la décision d’Andy Delort. Transféré à l’OGC Nice lors du mercato estival, l’avant-centre avait décidé de mettre une pause à sa carrière internationale. Pour s’imposer chez les Aiglons, l’ancien attaquant de Caen avait prévenu Djamel Belmadi qu’il ne serait pas disponible pour disputer la coupe d’Afrique des nations ou encore les barrages avec les Fennecs. Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, Djamel Benlamri a critiqué le choix d’Andy Delort et le dézingue: «Oui, on a Bounedjah, Slimani, Benyettou de vrais Algériens, Slimani est le buteur historique de l’EN, mais il y a des gens qui préfèrent courir derrière celui qui a dit je fais une pause d’un an. » Difficile d’imaginer un retour du Niçois en Équipe nationale.