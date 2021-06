Sans surprise, le défenseur central, Djamel Benlamri,(31 ans, 8 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) ne sera plus un joueur de l’Olympique Lyonnais, la saison prochaine. En fin de contrat et confronté à un temps de jeu famélique (301 minutes jouées toutes compétitions confondues), l’international algérien a entériné son départ au terme de sa première saison dans le Rhône. «Je vais quitter l’OL à 100%, a annoncé le vainqueur de la CAN 2019 au micro d’El Heddaf TV. J’ai des contacts avec des clubs du Qatar et d’Arabie saoudite, mais également de France et de Turquie. Cela dit, je n’ai toujours pas pris de décision. Je ferai ce qui est bien pour moi et pour l’Equipe nationale.» Devancé par Marcelo, Jason Denayer, Sinaly Diomandé ou encore le latéral Mattia De Sciglio dans la hiérarchie en défense centrale, le Fennec se trouvait en plus menacé par l’arrivée de Damien Da Silva.