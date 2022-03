La direction de l'ES Sétif a chargé l'entraîneur de la réserve Réda Bendriss d'assurer l'intérim à la tête du staff technique des seniors, en remplacement du Tunisien, Nabil Kouki, limogé, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un communiqué. L'ancien défenseur de l'Entente a dirigé lundi sa première séance d'entraînement, qui s'est déroulée au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, à la veille de la réception de la JS Kabylie, hier soir, dans le cadre de la 19e journée du championnat. Cette séance a été marquée par le retour du milieu offensif Akram Djahnit, qui a été sanctionné par une ponction d'un mois de salaire, lui qui a été écarté par la direction, en compagnie du milieu défensif Amine Benbelaïd, pour des raisons «disciplinaires». L'ESS a annoncé dimanche s'être «séparé à l'amiable» avec le Tunisien, Nabil Kouki, deux jours après la défaite concédée à Durban face aux Sud-Africains d'AmaZulu (1-0), pour le compte de la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique. Une deuxième défaite de suite en Ligue des Champions qui s'est avérée fatale pour Kouki, qui aura passé 28 mois sur le banc de l'ESS. Selon des sources concordantes, le nom de l'entraîneur français Hubert Velud (ex-CSC, JSK, et USMA, Ndlr) est pressenti pour reprendre la barre technique de la formation phare des Hauts-Plateaux. En championnat, et avant le match d'hier, l'ESS pointait à la 7e place au classement avec 30 points, à six longueurs du leader le CR Belouizdad.