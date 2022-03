Le président du comité directoire de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Abdelkrim Bendjemil, a écarté mardi son intention de présenter sa candidature aux élections de l'instance fédérale, estimant avoir été désigné par la tutelle pour assurer une mission bien précise. «Je n'ai pas l'intention de me présenter aux élections de la FAHB, j'ai été désigné pour gérer les affaires courantes de la Fédération dans un contexte assez difficile, je suis venu pour aider seulement. J'ai laissé ma famille à Oran, et je suis en permanence à Alger», a indiqué à l'APS Bendjemil. Ancien international, Bendjemil (62 ans) avait été désigné à la tête du comité directoire de la FAHB en septembre dernier, suite à la suspension temporaire dont a fait l'objet le président Habib Labane par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Concernant la date de l'organisation d'une assemblée générale élective (AGE), Abdelkrim Bendjemil a estimé que cela ne dépendait pas du comité directoire. «Cela ne dépend pas de nous, mais c'est du ressort du ministère de la Jeunesse et des Sports. J'ai été installé par la tutelle.

Si le MJS nous ordonne d'aller vers les élections, on le fera. Tout ce qu'on souhaite c'est de voir le handball algérien retrouver sa véritable place», a-t-il conclu. Réélu à la tête de la FAHB pour le mandat olympique 2021-2024, Habib Labane et les membres du bureau fédéral du précédent mandat avaient fait l'objet d'une suspension «temporaire», le 5 septembre, en raison de manquements dans la gestion du mandat 2017-2020.