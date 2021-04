L’entraîneur du WA Tlemcen, Djamel Benchadli, a exigé, hier, la régularisation de sa situation financière et celle des membres de son staff technique ainsi que des joueurs pour reprendre le travail avec son équipe de Ligue 1 de football.

Benchadli, qui boude l’entraînement depuis le début de cette semaine, a fait savoir, dans une déclaration à l’APS, qu’il se réunira dans les prochaines heures avec la direction du club pour trancher sur son avenir au WAT. « J’ai besoin de concret et non de simples promesses comme c’est le cas depuis un bon bout de temps. Je sais que le club traverse une situation financière délicate, mais je ne peux pas travailler dans de telles conditions, marquées par des grèves à répétition des joueurs », a expliqué le coach oranais.