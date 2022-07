En football, le mercato est avant tout une affaire d’agents et de réseaux, il est vrai. Pour autant, les clubs ont également fortement tendance à suivre ce que font leurs concurrents et, lorsqu’un filon est déniché, à les imiter. C’est probablement ce qu’il se passe en Belgique. Le Royaume Sporting Charleroi, qui s’était déjà attaché les services d’Adem Zorgane l’été passé et avait pu constater la progression éclair de son milieu de terrain, souhaite renouveler l’expérience avec un talent du Championnat national. Ce serait cette fois au tour de Nadhir Benbouali, longiligne (1m90) attaquant du Paradou. Le natif de Chlef, âgé de 22 ans, a inscrit 14 buts et délivré 8 passes décisives en 29 rencontres de Ligue 1 la saison passée. Le montant de son transfert n’a pas été précisé.