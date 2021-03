L’attaquant Mourad Benayad a fini par rouspéter, en s’estimant lésé par son entraîneur Billel Dziri. Ce dernier ne compte que rarement sur lui, même lorsque son secteur offensif est en panne. Depuis le match face au WA Tlemcen (1-1), où le joueur a été aligné d’entrée, l’ambiance est tendue entre lui et son entraîneur. Benayad n’a pas apprécié son remplacement en seconde période par Bennai et, depuis, la situation a pris une autre tournure. Une publication du joueur sur son compte Facebook (avant de la supprimer) a fait vibrer le groupe, puisque Benayad a traité Dziri de tous les noms d’oiseaux. Selon des sources, l’attaquant en question a pris la décision de ne plus revenir, lui qui n’a pas été convoqué pour le derby d’hier face au MC Alger, au stade du 20-Août.