L'attaquant international algérien du Paradou AC (Ligue 1 algérienne de football), Riyad Benayad, a rallié dimanche Tunis pour finaliser les négociations avec la direction de l'Espérance de Tunis en vue d'une éventuel transfert, rapporte le site Nessma Sport sur son site officiel. «Les premiers pourparlers ont été entrepris depuis quelque temps entre le président du Paradou Hacène Zetchi et son homologue de l'EST Hamdi Medeb, pour aborder le sujet du transfert de Benayad à l'Espérance», a indiqué la même source. Prêté la saison dernière à l'ES Sétif, Benayad (25 ans) s'est illustré sous les couleurs de l'Entente, en inscrivant 12 buts, dont 5 en Ligue des Champions d'Afrique. L'excellente saison de Benayad a attiré l'intérêt du sélectionneur de l'Équipe nationale Djamel Belmadi, qui l'a convoqué pour les deux premières journées des qualifications de la CAN-2024, disputées en juin dernier face à l'Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0), suivies des deux matchs amicaux face à la RD Congo (3-0) et l'Iran (2-1). Le joueur, convoité également par le MC Alger et le CR Belouizdad, a signé son premier but avec l'Équipe nationale, le 12 juin lors du test amical face à l'Iran à Doha, en ouvrant le score peu avant la pause (43e). Il a été nominé pour le titre de joueur interclubs de l'année, dans le cadre des CAF Awards 2022, dont la cérémonie s'est déroulée jeudi dernier à Rabat.