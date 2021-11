La Fédération internationale de football (Fifa) a désigné Abdelkrim Benaouda, comme expert technique de l'instance internationale du football, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site. Benaouda qui occupe actuellement le poste de directeur technique national (DTN) adjoint, est chargé d'accomplir les missions suivantes: cours sur l'entraînement, le football des jeunes, le football de base, pour les directeurs techniques, les instructeurs d'entraîneurs, et d'autres sujets liés au football. Il sera également chargé de donner des consultations et conseils techniques sur les questions du développement du football aux associations membres et aux confédérations, suivi des activités et des programmes de développement technique dans les associations membres et coopérer dans le développement de nouveaux programmes de développement technique et du matériel pertinent de la FIFA.