Le milieu défensif algérien de Hassania Agadir (Div.1 marocaine) Aziz Benabdi, s'est engagé pour trois saisons avec le MC Alger, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football, jeudi dernier, dans un communiqué. Benabdi (28 ans) a entamé sa carrière avec la JSM Chéraga (2012-2013), avant d'aller monnayer son talent à l'USM Blida (2013-2016). De retour à la formation de Chéraga (2016-2017), le joueur avait rejoint ensuite le RC Kouba (2017-2019) puis le MO Béjaïa (2019-2020). Il s'est fait un nom sous les couleurs de la JS Kabylie (2020-2022), remportant au passage la coupe de la Ligue professionnelle en 2021.Il avait rejoint la formation marocaine de Hassania Agadir en 2022, mais son passage s'est avéré infructueux, puisqu'il n'avait pris part qu'à 5 matchs durant la saison dernière. Benabdi devient ainsi la 13e recrue estivale du «Doyen», après les défenseurs Mohamed Réda Halaïmia (Beerschot VA/ Belgique), Ayoub Abdellaoui (ex-Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Boualem Mesmoudi (ex-Al-Wakrah/ Qatar), Houari Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelkader Menezla (ex-USM Bel-Abbès), les milieux de terrain Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC), Khaled Dehamni (ex-ASO Chlef), et Ammar Abdelmalek Oukil (ex-RC Arba), les attaquants Chouaïb Debbih (ex-CS Constantine), Victor Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria), Idir Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxembourg), et Kheïreddine Merzougui (ex-CR Belouizdad). En revanche, le club a enregistré notamment les départs d'Abderrahmane Hachoud, Samy Frioui, Mouad Haddad, et récemment Miloud Rebiaï. La direction du club a confié la barre technique au Franco-Bosnien Faruk Hadzibegic, qui a signé pour une saison renouvelable, en remplacement du Tunisien Khaled Ben Yahia. Le MCA, en stage depuis quelques jours à Aïn Draham (Tunisie), entamera la saison 2022-2023 en déplacement face à la JS Saoura, à l'occasion de la 1ère journée du championnat prévue le week-end du 26-27 août.