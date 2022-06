L'entraîneur de l'Équipe nationale de football, Djamel Belmadi dément le fait de vouloir mettre des joueurs à la retraite, affirmant, dans une déclaration au site de la FAF, que «les portes de la sélection restent ouvertes». «On n'a pas officiellement de retraités internationaux, je ne cherche pas à mettre des joueurs à la retraite. D'autres éléments vont nous rejoindre probablement. Je suis très clair dans mes choix, l'idée c'est de présenter l'équipe la plus performante pour hisser plus haut le drapeau national.», a-t-il dit. De plus, le coach national, a fait remarquer: «Tout le monde a envie de rejoindre ce groupe. Je leur ai dit qu'il y a la réalité du haut niveau, qu'il fallait valider cette sélection. S'ils veulent être là en septembre, c'est via les performances et les prestations, et rien d'autre que ça.» Fidèle à son plan de travail qu'il applique rigoureusement, Belmadi confirme, une fois de plus: «Je suis très attentif par rapport à l'évolution des joueurs. Quand je juge qu'ils sont bons je les lance dans le bain, tout en évitant de leur faire du tort surtout quand ils ne sont pas en possession de tous leurs moyens. On essaye de faire les meilleurs choix possibles.» Évoquant les matchs importants que doit livrer la sélection algérienne à la fin de l'année en cours, Belmadi semble inquiet pour la programmation des matchs des dates FIFA en septembre prochain, avec au menu la double confrontation face au Niger, comptant pour la 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2023: «Ces dates arrivent très tôt dans la saison d'autant que les deux prochaines journées des qualifications de la CAN-2023 seront décisives pour valider notre billet pour la phase finale.»

Belmadi n'a pas écarté l'idée de jouer «un ou deux matchs amicaux», en novembre prochain contre de «grosses équipes européennes», qui préparent la Coupe du monde. «En accord avec les clubs, il y aura une possibilité de jouer un ou deux matchs amicaux en novembre prochain, contre une des équipes qui ne vont pas participer à la Coupe du monde, comme l'Italie par exemple. On a eu une demande de la part des Italiens il n' y a pas si longtemps. L'Italie pourrait être une possibilité qu'on a eu récemment parmi tant d'autres. Il y a aussi la Suède, la Croatie et la Belgique, qui nous ont sollicité dernièrement», a-t-il révélé. Par ailleurs, le coach avoue: «J'ai dit aux joueurs de prendre rapidement les décisions concernant leur avenir et démarrer ensuite le championnat pour arriver prêts en septembre.

En d'autres termes, le sélectionneur national, avertit indirectement que la concurrence sera rude à ce moment- là, entre les joueurs qui aspirent à rejoindre les Verts, aussi bien pour les anciens que pour les nouveaux.» Évoquant les cas des nouveaux joueurs, Belmadi constate: «Les nouveaux joueurs étaient très attentifs et appliqués. Ils ont pu ramener cette idée de sang neuf qui reste très importante pour moi. Ils apportent un vent de fraîcheur, et font en sorte que personne ne s'endort sur ses lauriers, ça relance la concurrence.

Les Amoura et Zorgane d'il y a deux ans, ce n'est pas ceux qui sont là aujourd'hui. C'est à travers ce genre de matchs de haut niveau qu'il y a une progression qui se fait crescendo.» Enfin, Belmadi s'est dit «honoré» de battre le record de longévité sur le banc du «Club Algérie», lui qui va boucler en août prochain quatre ans avec les Verts: «S'inscrire dans la durée avec mon pays est quelque chose d'extraordinaire, c'est plus qu'un honneur, j'espère qu'il y aura d'autres sélectionneurs derrière qui battront ce record de longévité, ce sera synonyme de résultats et de stabilité, très importants dans le football, ça voudra dire que l'Algérie sera gagnante. C'est une grosse satisfaction pour moi, je profite de l'occasion de remercier les joueurs.»