Contrairement à ses habitudes de rejoindre son lieu de résidence à Doha au Qatar, après la clôture du stage de son équipe, le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne, championne d'Afrique en titre, Djamel Belmadi, est resté au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), pour superviser les joueurs locaux qui sont en stage depuis dimanche dernier. En effet, c'est d'ailleurs une première que de voir cette sélection A' sous la conduite du sélectionneur national, Madjid Bougherra, et les membres du staff technique de la sélection A, en l'occurrence Azziz Bouras, Serge Romano, Amara Merouani et Zohir Bensedira. Ces derniers ont d'ailleurs été les premiers à fouler la pelouse du terrain principal du CTN pour préparer la première séance d'entraînement. À 18h tapantes, dimanche, tous les joueurs, hormis Mouad Hadded, le défenseur du MC Alger qui disputait un match de championnat avec son équipe, étaient réunis au niveau du rond central pour écouter les premières paroles du coach. «La sélection A' aura donc droit à un programme bien concocté et dont le contenu a des similitudes avec celui de la sélection A: échauffement avec exercice de jonglerie, des tours de pistes, des ateliers techniques, des toros, des oppositions sur des espaces réduits puis sur la moitié du terrain, sans compter les gardiens Medjadel et Moussaoui qui étaient sous la commande de Bouras», a précisé la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Fidèle à sa stratégie et ses principes, Belmadi n'a pas du tout oublié les joueurs locaux. Et c'est justement la raison pour laquelle il a reporté son retour au Qatar pour assister au stage et surtout au match amical que notre sélection des locaux disputera, jeudi soir, au nouveau stade d'Oran contre la sélection «A» du Libéria. Le nouveau complexe sportif olympique, implanté dans la commune de Bir El Djir (est d'Oran), abritera l'essentiel des compétitions des Jeux méditerranéens, prévus à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022. Ce match amical contre le Libéria constitue un test «grandeur nature» pour les joueurs locaux afin de montrer aux deux sélectionneurs, Belmadi et Bougherra qu'ils sont dignes de la confiance placée en eux. Encore faut-il rappeler qu'à ses débuts de prise de fonction de la sélection «A», Belmadi avait également sous sa coupe la sélection A', avant de céder la barre technique à l'ex-capitaine des Verts, Madjid Bougherra. La présence du sélectionneur, champion d'Afrique dans ce stage et le suivi prévu du match contre le Libéria constitue donc un véritable stimulant pour les joueurs. Ce qui veut dire qu'on est sûr que les joueurs vont redoubler d'efforts en présence de Belmadi, histoire de lui taper dans l'oeil pour une éventuelle convocation avec Riyad Mahrez et ses compatriotes en sélection «A». De plus, Djamel Belmadi honorera donc de sa présence l'inauguration du nouveau stade olympique d'Oran, prévue, jeudi prochain en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Khaldi. D'ailleurs, ce nouveau stade de la ville d'Oran d'une capacité d'accueil de 40 000 places est apte à abriter la rencontre amicale de la sélection algérienne des joueurs locaux (A'), jeudi prochain. Ce constat a été fait à l'issue de la première visite d'inspection des lieux effectuée, dans la soirée du 24 mai dernier, par une délégation composée de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et de la FAF. La délégation en question, à laquelle manquait l'entraîneur de la sélection A', Madjid Bougherra, en raison de ses obligations avec le staff technique de la sélection première, a été «admirative» devant l'évolution des travaux dans ce stade qui touchent à leur fin, a souligné le chargé de communication de la FAF, Salah Bey Aboud. Le stade de 40 000 places, doté d'une excellente pelouse en gazon naturel, connaît actuellement des travaux de pose d'une piste d'athlétisme qui sont sur le point d'être achevés. Cette rencontre amicale contre le Libéria qui sera organisée dans ce stade s'inscrit dans le cadre des préparatifs des poulains de Bougherra en vue, notamment de la Coupe arabe de la FIFA 2021, prévue au Qatar (30 novembre-

18 décembre). Elle marquera également l'inauguration de cette importante enceinte footballistique qui vient renforcer les infrastructures sportives dont dispose la capitale de l'ouest du pays.