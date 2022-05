À la veille du stage des Verts, pour la préparation des deux matchs des éliminatoires de la CAN - Côte d'Ivoire 2023, les 4 et 8 juin face respectivement à l'Ouganda et à la Tanzanie, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, animera une conférence de presse, aujourd'hui à 11h, à l'auditorium Omar Kezzal du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Le sélectionneur des Verts qui est arrivé samedi à Alger, évoquera bien sûr le nouveau contexte dans lequel les Verts vont évoluer, surtout qu'ils restent sur une double débacle: celle d'abord de la CAN 2022 et celle des qualifications de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur des Verts devrait également parler des deux prochains adversaires de la sélection algérienne à savoir l'Ouganda et la Tanzanie.

Le premier match se déroulera au stade du 5-Juillet à Alger et là, évoquer la non-programmation de cette partie au nouveau stade d'Oran serait sûrement abordé, bien que les Jeux Méditerranéens constituent une cause remarquable.

Et si n'était-ce les JM 2022 à Oran, le match devrait être joué dans ce nouveau complexe. Histoire de le faire «inaugurer» par un match des Verts.

Mais, les Jeux méditerranéens sont là et il faut bien que cette nouvelle infrastructure sportive accueille sa première grande manifestation sportive.

Ceci dit, il y a lieu de noter que lors de sa conférence de presse de demain, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, doit s'expliquer sur le choix des 25 joueurs qu'il a convoqués. Il devrait expliquer pourquoi il a choisi cette fois-ci pas moins de sept nouveaux joueurs, au lieu d'un ou de deux joueurs seulement comme habituellement.

En effet, Belmadi a convoqué les sept nouveaux joueurs suivants: le gardien Anthony Mandrea (SCO Angers, France), le latéral droit Akim Zedadka (Clermont Foot 63, France), le latéral gauche Yanis Hamache (Boavista FC, Portugal), le milieu Abdelkahar Kadri (KV Courtrai, Belgique), l'ailier gauche Billal Brahimi (OGC Nice, France), et les attaquants Billel Omrani (CFR Cluj, Roumanie) et Riad Benayad (ES Sétif). De plus, et là le chiffre sept revient également. Car, il faut bien que Belmadi explique pourquoi il a aussi décidé de laisser pas moins de sept joueurs habituellement sélectionnés hors liste parmi lesquels, on citera, entre autres: Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Djamel Benlamri (sans club), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), ou encore Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie).

Il est évident aussi que le coach des Verts donnera quelques explications ou éclaircissements sur la blessure du capitaine des Verts, Riad Mahrez qui manquera au rendez-vous.

Belmadi devrait aussi donner ses appréhensions quant au déplacement que les Verts doivent effectuer juste après le match contre l'Ouganda pour s'envoler en direction de Dar Es-Salam pour le match contre la Tanzanie.

Quant à l'équipe de l'Ouganda, Belmadi, doit d'abord débuter ses appréciations en présentant des «généralités» sur le premier adversaire des Verts, car ne pouvant entrer dans les détails, puisque cela pourrait dévoiler ses idées qui pourraient être exploitées par l'adversaire. Et c'est d'ailleurs bien «élémentaire»...