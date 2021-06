Le «plus important» dans la conférence de presse du sélectionneur national, Djamel Belmadi, hier, était pour la fin. Après avoir répondu à plusieurs questions concernant le stage qui a débuté, lundi, ainsi que les trois rencontres amicales face à la Mauritanie, le Mali et la Tunisie, il est revenu sur ce qu'il s'est passé avant l'Assemblée élective de la Fédération algérienne de football (FAF) et les perturbations qu'a connues le dernier stage de son équipe lors des matchs face à la Zambie et le Botswana, en clôture des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun. Avec son habituel franc-parler, il n'a pas hésité à fusiller des journalistes: «Certains d'entre eux devraient se taire. Ils créent une non-affaire et j'aurais eu à y répondre pendant le mois de Ramadhan? Ils sont venus, ensuite, dire que je suis sorti de mon mutisme, mais je leur dis que ce sont eux qui devront, désormais, rentrer dans leur mutisme.» Et de poursuivre: « J'ai rendu public un communiqué parce que le stage a été perturbé. Entre les deux matchs face à la Zambie et le Botswana, j'ai quasiment raté toutes les séances d'entraînement, et non pas une seulement. Ceci, parce que j'étais dans des endroits où je ne devais pas y être.» Allant encore plus loin, il dévoile: «Des candidats à la candidature se sont permis de m'appeler. Ils disent venir avec des gens importants et de haut lieu. Mais que veulent-ils de moi? Vouloir voir un coach sous la table avant des élections pour avoir des avantages, c'est de la corruption, non? Dans l'Algérie Nouvelle, c'est fini, non? Ces gens m'entendent, je le sais, qu'ils osent dire qu'ils n'ont pas fait ça.» Le coach national a, ensuite, décrit de nombreuses scènes impliquant candidats et journalistes. «On me reproche d'avoir un strict minimum de communication. J'ai parlé deux fois des élections de la FAF. J'ai dit qu'on allait juger le programme et le mandat de Zetchi et que je ne soutiens personne. J'ai parlé des centres de formation, qui sont d'une importance capitale, sauf qu'à ce moment-là, on a dit que je soutenais Zetchi», poursuit-il, d'un ton dur. Avant d'évoquer tout cela, Belmadi avait préféré débuter par l'aspect sportif et ce qui attend les siens. Il a affirmé que les trois prochaines rencontres amicales seront d'une grande importance: «Elles comptent pour nous dans le classement FIFA. Elles servent aussi pour progresser, améliorer les automatismes et intégrer de nouveaux joueurs.» Questionné sur les joueurs retenus, Belmadi n'y est pas allé avec le dos de la cuillère: «S'ils sont là, ce n'est pas parce qu'ils sont champions d'Afrique, mais c'est parce qu'ils sont sur 24 matchs sans défaite. Je prends les plus performants et qui apportent le plus. Il y a d'autres joueurs qui réalisent une grande saison comme Billel Messaoudi (JSS), buteur du championnat de Ligue 1 avec 17 buts et Amir Sayoud (CRB). Ils réalisent des saisons exceptionnelles, mais il y a une concurrence.» Refusant de parler de Aouar et Gouiri, Belmadi a évoqué le cas d'Ahmed Touba: «Ahmed Touba est avec nous et il est heureux et fier de porter les couleurs de l'Algérie. Il n'a jamais songé à aller jouer pour l'Equipe nationale belge et tout ce qui a été dit le concernant est archifaux.» Défendant plusieurs joueurs, tels que Guedioura et Benlamri, le conférencier a évoqué le cas des gardiens de but pour dire: «Je ne ramène pas un gardien parce qu'il est jeune. Si j'ai ramené Medjadel (O Médéa), c'est parce qu'on l'a trouvé intéressant et qu'il peut nous apporter quelque chose, il sera au contact de nos trois gardiens. Il y a vouloir et pouvoir. Je ne vais pas ramener un jeune parce qu'il est jeune et rater la qualification au Mondial ensuite. Je ne prépare pas forcément le futur, je suis là pour gagner.» Enfin, et sur le changement des dates de la FIFA en reportant les rencontres des qualifications pour le Mondial-2022, Belmadi affirme qu'il ne peut pas prédire l'avenir: «Je ne sais pas si ce report est bénéfique ou non, car les niveaux changeront d'une date à une autre. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Le plus important est d'avoir la possibilité de jouer en amical durant ces dates très importantes pour moi.»