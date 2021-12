Le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne de football, Djamel Belmadi, a envoyé déjà sa liste exhaustive des joueurs devant participer à la prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) au Cameroun (reportée à 2022, ndlr), prévue du 9 janvier au 6 février. Ceci pour le côté CAF, avant que cette liste ne soit, d'abord réduite à 25 avant le départ des Verts vers Douala et enfin à 23, pour défendre le titre africain acquis en juillet 2019 au Caire (Egypte). Il est tout à fait normal que Belmadi ne dévoile pas la liste des joueurs, dans la mesure où il prend toutes ses précautions pour un quelconque impondérable avant le début de cette compétition, très importante pour les Verts qui veulent consever leur trophée africain. D'ailleurs, Belmadi prépare cette CAN depuis fort longtemps et suit tous les joueurs, aussi bien locaux que ceux évoluant à l'étranger. Nul doute que le coach, champion d'Afrique, applique son plan de travail préparé, il y a longtemps, avec l'ensemble des membres de son staff. Et parmi la stratégie de préparation du sélectionneur, il y a ce stage de Doha au Qatar qu'il a programmé dès le 27 du mois en cours et ce, jusqu'au 6 janvier prochain, pour s'envoler vers Douala au Cameroun. D'ailleurs, il est important de rappeler, dans cet ordre d'idées que le 26 novembre dernier, le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, a confirmé le choix du Qatar, pour le déroulement du stage compétitif de l'Equipe nationale. Sur place, les Verts joueront deux rencontres amicales face au Ghana et la Gambie. Ainsi donc, la première étape de préparation des Verts, sera entamée durant la troisième semaine de ce mois de décembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, et concernera dans un premier temps, les joueurs qui évoluent dans les Championnats européens, dont la trêve hivernale a débuté, hier, 20 décembre. L'effectif des champions d'Afrique, appelé à prendre part à la CAN-2021, sera au grand complet à partir du 27 décembre prochain. Des joueurs à l'image de Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), Youcef Atal (OGC Nice), ou encore Haris Belkebla (Stade brestois), devraient constituer le 1er contingent à rejoindre Sidi Moussa. Le choix de se préparer à Doha avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l'Algérie. Les Verts avaient disputé deux tests amicaux avant leur départ au Caire: face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). Enfin, il est important de rappeler que durant cette CAN 2021, reportée à 2022 au Cameroun, l'Algérie, tenante du trophée, évoluera dans le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire. Les Verts entameront la défense de leur titre, mardi 11 janvier 2022, en affrontant la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h), puis la Côte d'Ivoire, jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h).