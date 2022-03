Le match de barrage aller des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, prévue à la fin de l'année en cours au Qatar, opposera le Cameroun à l'Algérie le 25 du mois en cours au stade Jopama de Douala. Les fans des Verts attendent toujours la liste officielle des joueurs que Djamel Belmadi est appelé à communiquer.

Mais, avant ce match, le sélectionneur des Verts, a programmé un mini- stage de 4 jours en Guinée équatoriale, proche du Cameroun, pour préparer cette première manche qu'il compte bien remporter. En gagneur invétéré, le coach Belmadi planche sur tout ce qui touche la sélection des Lions indomptables afin de finaliser ses plans techniques et tactiques face à cette redoutable sélection camerounaise où figurent de très grands joueurs évoluant dans des clubs européens huppés.

Et c'est justement pourquoi le sélectionneur national serait à Alger ce week-end avec l'ensemble de son staff pour approfondir leur analyse sur cette équipe camerounaise.

Belmadi étant un coach qui ne laisse rien au hasard, a, comme de coutume, envoyé sa liste élargie des joueurs à qui de droit avant de n'en choisir que 23.

Le staff des Verts perdure quelque peu avant de trancher sur les noms des 23 qui seront concernés par cette double confrontation contre les Camerounais, pour suivre l'évolution des joueurs avec leurs clubs respectifs. Il attendra donc le dernier moment pour en choisir, comme il l'a toujours précisé selon des critères très précis. Parmi les critères de bases du sélectionneur des Verts, on citera surtout l'insistance sur la grande forme aussi bien sur le plan physique que mental de chaque joueur.

Ceci, bien évidemment, sans oublier le côté sanitaire qui est d'importance capitale, surtout en cette période où le Covid-19 est toujours à craindre.

En tout cas, c'est certainement les joueurs évoluant dans le Golfe qui seront les premiers à rejoindre le Centre technique de Sidi Moussa.

Et aux dernières nouvelles, c'est le défenseur Djamel Belamri qui sera le premier à rejoindre le Centre technique à Alger. Belamri a disputé son dernier match avec son club qatari le 10 mars dernier pour le compte de la dernière journée du championnat local devant le club d'Al Khour. D'ailleurs son club n'étant pas qualifié aux quarts de finale de la Coupe de l'émir du Qatar, Belamri sera sans compétition et c'est la raison pour laquelle il sera le premier à rentrer en stage au Centre technique de Sidi Moussa pour entamer sa préparation. Concernant les joueurs cadres de l'équipe, pour le moment, les informations sont bonnes et tous les joueurs affichent la bonne forme avec leurs clubs respectifs.

Dans le plan média publié par la Fédération algérienne de football sur son site officiel, on retrouve donc le chronogramme de la date FIFA du 21 au 29 mars en cours. Ainsi, selon le programme préétabli, il y aurait d'abord une conférence de presse qu'animera le sélectionneur de l'Équipe nationale de football, Djamel Belmadi, le dimanche 20 mars au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à partir de 11h00.

Le stage des Verts débutera le lendemain et durera jusqu'à la veille du match, avant le départ de la Guinée équatoriale vers Douala au Cameroun. Après le match et de retour à Alger, la journée du dimanche 27 mars en cours, une zone mixte sera organisée durant un quart d'heure avant le début de la séance d'entraînement en présence de 3 ou 4 joueurs choisis avec le staff technique.

Le lendemain, ce sera donc le match retour décisif prévu à partir de 19h30 (GMT), soit 20h30 (locale).