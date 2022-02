L'entraîneur de l'Équipe nationale de football, Djamel Belmadi, est passé de l'analyse de la sélection camerounaise à l'issue de la CAN-2021, qui vient de s'achever à Yaoundé, à la préparation de la double confrontation contre la sélection marocaine prévue au mois de mars prochain en aller et retour. Cette opposition rentre dans le cadre des matchs de barrage du Mondial-2022. Le grand avantage c'est que Belmadi et ses joueurs évolueront d'abord au Cameroun, avant le match retour en Algérie et plus précisément au stade Mustapha-Tchaker de Blida. D'ailleurs, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) Samuel Eto'o, a bel et bien confirmé que le match aller est fixé au jeudi 24 mars au Cameroun. Dans une vidéo diffusée sur la page officielle Facebook de la Fédération camerounaise, Eto'o précise: «Nous avons deux matchs importants, à commencer par celui du 24 mars. J'appelle les joueurs à anticiper, vous allez jouer contre l'une des meilleures équipes d'Afrique, mais vous avez prouvé que vous pouvez être meilleurs quand vous voulez. On a tous besoin de vous, repartez rapidement dans vos clubs pour qu'on n'ait pas de problèmes. Nous avons une Coupe du monde devant nous.». Aux dernières nouvelles, la Fédération algérienne de football aurait saisi la Confédération africaine de football ainsi que la FIFA et ce, afin de leur communiquer la date du match retour comptant pour le dernier tour qualificatif à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après une réunion avec les parties concernées pour ce match, la FAF a mis en place un plan de préparation pour ce rendez-vous et a saisi les instances continentales et mondiales, pour leur communiquer que la date du 29 mars prochain, a été validée comme rendez-vous de ce choc attendu. La partie devrait d'ailleurs commencer à 20h. Et là, il y a lieu de rappeler que les horaires disponibles pour les rencontres de ces éliminatoires africaines pour le Mondial varient entre 14h, 17h et 20h, et c'est pourquoi la FAF a pris ses précautions en informant à l'avance la CAF, au sujet de l'organisation de ce match retour. En attendant donc cette double confrontation, Belmadi devrait presque finaliser sa liste des 23 joueurs retenus. Il enregistre avec déception la dernière blessure du latéral Attal qui souffre d'une fracture à la clavicule et qui est incertain. Il y a aussi le cas d'Aïssa Mandi qui est toujours en manque de compétition puisque son coach, Unai Emry, l'a laissé sur le banc lors de la dernière rencontre de Villareal, face au Bétis de Séville (0-2). À la vue de la ligne d'attaque des Camerounais avec, notamment les deux «poisons» Aboubakar et Ekambé, il y a lieu d'assurer parfaitement la ligne défensive des Verts, avec des joueurs bien en forme. Encore faut-il rappeler que Belmadi a toujours insisté sur le fait qu'il ne ferait appel qu'à des joueurs qui affichent la bonne forme. Il y a lieu de noter également qu'Adam Ounas a été soumis à un travail en solo par son coach de Naples afin de retrouver tous ses moyens physiques pour assurer sa place de titulaire. Le fait qu'il est revenu aux entraînements, cela est de bon augure pour qu'il retrouve d'ici là, lors des deux confrontations contre le Cameroun, toutes ses capacités aussi bien physiques que mentales. En tout cas, Belmadi travaille toujours au match par match. Donc pour le moment, il ne pense qu'aux joueurs qu'il doit choisir avec son staff et surtout pour préparer le premier match.