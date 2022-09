Les 23 et 27 du mois courant, à 20h, ,l'Équipe nationale algérienne disputera deux rencon-tres amicales, face à la Guinée et au Nigeria, au stade Miloud-Hadefi d'Oran. Au lendemain de la publication de la liste des joueurs concernés par ces joutes, le sélectionneur national, Djamel Bemadi, a animé, hier, une conférence de presse. Qualifiant la Guinée et le Nigeria d'«équipes de qualité», Belmadi dira: «L'objectif de ces deux rencontres est de faire évoluer et progresser notre équipe, en prévision de la prochaine CAN-2024.» Il ajoutera: «On connaît la Guinée pour l'avoir déjà rencontrée, comme lors de la CAN-2019 en 8es de finale. Une équipe qui démontre pas mal de choses et qui a toujours posé des problèmes à l'Algérie. Nous, on aime ça. Ça nous arrange. La Guinée a des joueurs de qualité, dont la plupart évoluent en Europe.»

Même remarque concernant la sélection nationale du Nigeria: « C'est une cylindrée, faisant partie du top 5 africain. Ça sera une vraie confrontation et une belle rencontre contre cette équipe qui voudra certainement se rebiffer, vu que nos dernières confrontations, en CAN-2019 et en amical, ont été à notre avantage.»

Après s'être recueilli à la mémoire de l'ex-sélectionneur national, Abderrahmane Mehdaoui, décédé la semaine écoulée, le coach des Verts a répondu à une question portant sur les binationaux: «Je ne peux pas appeler des joueurs qui n'ont pas obtenu la nationalité sportive algérienne.».

Et dans ce même ordre d'idées, il a insisté en précisant: «Je ne peux pas appeler des joueurs qui n'ont pas un niveau international.». Saisissant cette occasion, le coach Belmadi a cité quelques noms qui, par contre, sont convoqués pour les deux prochains matchs des Verts. Ainsi, il s'agira du seul joueur local qui vient d'avoir sa première convocation, à savoir Mrezigue, sociétaire du CR Belouizdad, où Belmadi estime que «c'est un bon joueur qui progresse chaque saison, et il est donc temps de le voir avec la première sélection nationale». Encore faut-il juste, rappeler qu'en réalité, Mrezigue est appelé en sélection, surtout, après avoir été titularisé par le coach de la sélection algérienne des joueurs locaux, Madjid Bougherra.

Ce n'est donc qu'une suite logique au très bon niveau qu'a montré ce jeune. Quant au retour du milieu de terrain, Nabil Bentaleb, le coach de l'EN fait remarquer que «c'est un excellent joueur qui a montré un très bon niveau aussi en Coupe du monde.». Il faut rappeler également que celui-ci n'est pas apparu depuis 2015 à nos jours, soit 7 ans. «Il aime l'Équipe nationale mais il doit montrer sa vraie forme actuelle», justifie le coach. Pour l'absence dans la liste du célèbre gardien de but M'bolhi, le coach estime qu'«il reste l'un des meilleurs gardiens de but algérien, mais il n'a pas été convoqué car il manque de compétitions».

Et dans la foulée, «Mandréa est blessé et il rejoindra le groupe incessamment», a annoncé le coach des Verts. Par ailleurs, le conférencier a fait une mise au point concernant le cas Delort de nouveau convoqué un an après sa décision de «faire une pause».

«C'est dommage de reparler de la problématique de Delort. Il va nous rejoindre et ce n'est pas positif d'en parler même si je savais que ça allait être le cas. C'est lui qui s'était auto exclu. Moi, je n'ai condamné personne. J'ai ramené des joueurs qui avaient fait des choses aussi. Personne n'a le monopole du patriotisme, je n'ai jamais fermé de porte à qui que ce soit», a soutenu le manager algérien.

Et d'ajouter: «Je vous donne un scoop: j'avais prévu d'aller en Coupe du monde et j'allais partir après celle-ci, car j'estimais que c'était la fin d'un cycle. Mon successeur aurait eu la possibilité d'intégrer Andy. Aujourd'hui, je suis encore sélectionneur et si nous avions été en Coupe du monde, Andy n'aurait pas été là. Nous devons être logiques et clairs là-dessus.

Ceux qui ont fait la campagne, dans les endroits difficiles, auraient eu ce mérite.» Pour conclure sur le sujet, il dira: «Aujourd'hui, Andy revient, et quasiment à la case départ. Il va devoir aller au Niger, en Ouganda, en Tanzanie. Andy m'a communiqué des éléments d'ordre privé, que je ne pouvais pas savoir parce qu'il ne m'en avait pas parlé. J'ai tendance à le croire. Ça, plus l'absence à la Coupe du monde, les matchs difficiles à venir... Il n'y a plus de problèmes aujourd'hui.»