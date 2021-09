Àune semaine du début du stage des Verts pour préparer les 2 confrontations (aller et retour) contre le Niger, pour le compte des qualifications du Mondial 2022, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, constate que pas moins de 5 de ses joueurs, habituellement titulaires, sont blessés. Il s'agit de Djamel Benlamri (Qatar SC), Islam Slimani (O. Lyon), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Rachid Ghezzal et Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach). Djamel Benlamri, le défenseur central du Qatar SC vient de se blesser et sera, apparemment, absent pour les 2 prochains matchs contre le Niger au mois d'octobre prochain. Benlamri souffre d'une douleur à l'ischio-jambier. Il a d'ailleurs quitté ses coéquipiers en club à la demi-heure du jeu, lors du dernier match de son équipe face à Al Arabi, perdu (2-0). Au passage, lors de ce match, l'autre international algérien du Qatar SC, Youcef Belaïli n'a toujours pas ouvert son compteur but, cette saison. De son côté, l'attaquant des Verts, Islam Slimani, sociétaire du club français de l'Olympique de Lyon, a effectué sa rentrée, en seconde mi-temps dans le match disputé face à Lorient, à domicile. Seulement, Slimani n'a pu terminer la partie, puisqu'il est sorti sur blessure, à 10 minutes de la fin de la partie qui s'est terminée sur le score de parité (1-1). Pour sa part, l'international algérien, milieu de terrain de l'OGC Nice, Hicham Boudaoui, n'a pas participé, samedi dernier, au match de son équipe en déplacement face à l'AS Saint-Etienne, gagné par son équipe (3-0). La cause de cette absence de Boudaoui est le fait qu'il souffre d'une douleur au dos. Par contre, ses autres coéquipiers à Nice, Youcef Attal et Andy Delort ont été retenus pour ce match par le coach Christophe Galtier. Delort s'est même permis le luxe de marquer un but dans ce match. Enfin, Rachid Ghezzal; joueur du club turc Bekistas, a, lui aussi, quitté ses coéquipiers, lors du match contre Adana Demirspor (3-3), puisqu'il est sorti à la 77e minute du jeu pour blessure. Il y a aussi l'international algérien du club allemand, Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni qui s'est plaint d'une blessure à la cuisse subie, lors du match entre les Verts et le Burkina Faso (1-1), au cours duquel il a été forcé de céder sa place à son compatriote Naoufel Khacef à la 59e minute. Bensebaïni a subi un examen médical à son retour en Allemagne, avec le club pour lequel il évolue, à savoir le Borussia Mönchengladbach. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par le club allemand qui, par la suite, n'a pas précisé si cette blessure compromettrait ses chances de retrouver les terrains ou pas. Par ailleurs et aux dernières nouvelles, la Fédération algérienne de football a reçu une correspondance de la part de la Fédération nigérienne, à travers laquelle, elle l'informe que la délégation de la sélection de ce pays rejoindrait Alger, le 5 octobre prochain. Ce qui veut dire que le staff technique de l'équipe nigérienne a voulu rejoindre Alger, 3 jours avant le 1er match entre les 2 formations, prévu le 8 octobre au stade Mustapha Tchaker de Blida. Le coach du Niger, le Français, Jean-Michel Cavalli a programmé le retour à Niamey, au lendemain du match contre les Verts, soit le 9 octobre, pour préparer le match retour prévu le 12 du même mois au stade Seyni Kountché de Niamey.