Dans une interview accordée à l'AFP, Sofiane Feghouli, le milieu de l'Algérie, qui a commencé sa CAN, en tant que tenante du titre, aujourd'hui, (14 heures) contre la Sierra Leone (groupe E), insiste sur l'influence du sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, en poste depuis 2018.

«On a la chance d'avoir un coach exceptionnel en équipe nationale, qui a les mots, qui sait faire jouer la concurrence et qui donne sa chance à tout le monde», explique le joueur de 32 ans, qui évolue en Turquie, à Galatasaray. «De nos jours, c'est rare les gens qui sont francs, et pour moi, c'est une qualité. Moi, j'ai toujours été franc dans ma carrière et j'ai très rarement connu un coach comme ça, qui va droit au but et qui dit les choses. Il a donné leur chance à tous les joueurs, personne ne peut se plaindre de ne pas avoir joué, et à partir du moment où tu joues, c'est à toi de valider ta place. Un onze s'est dégagé progressivement et ceux qui n'ont pas adhéré à ça, petit à petit, sont sortis du groupe et l'équipe a performé. Le coach a ses résultats pour lui, l'équipe l'apprécie et le peuple, aussi.» Enfin, Feghouli évoque, à travers Belmadi, le rapport des joueurs à leur pays. «L'équipe algérienne a une relation très particulière avec le peuple de par son histoire. Quand le coach est arrivé, il a expliqué que l'équipe nationale était au-dessus de tout, il a bien insisté là-dessus. Pour moi, l'amour du maillot fait que, peut-être contrairement à d'autres sélections, nous avons plus envie de nous battre.