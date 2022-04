Djamel Belmadi, l'actuel entraîneur de l'Équipe nationale algérienne de football, est beaucoup critiqué depuis la défaite des siens face au Cameroun. Cette défaite face aux Lions indomptables à fait dire adieu au peuple algérien à la Coupe du monde de football au Qatar à la fin de l'année en cours. C'est alors qu'un joueur légendaire de l'équipe d'Algérie d'antan dézingue le coach Belmadi. En effet, l'ancien capitaine des Verts, Ali Fergani, s'est confié au média algérien Dzair Tube au sujet de la disqualification des Fennecs du Mondial-2022. Il accuse, entre autres, Djamel Belmadi d'être le principal responsable de la défaite de l'Algérie. Dans une déclaration reprise par le site fennecfootball, il dira: «La dernière coupe d'Afrique a été un échec. On était dans un groupe où on pouvait facilement passer au 2e tour. Chose qui n'a pas été réalisée. Puis, on a été éliminé face au Cameroun. L'entraîneur doit prendre ses responsabilités.» Le mythique joueur algérien a continué son discours: «Je ne suis pas contre l'idée que Djamel Belmadi continue. J'ai moi-même été entraîneur national et je sais ce que cela fait. Belmadi doit établir des objectifs clairs. On va attendre aussi le 21 pour voir la décision finale de la FIFA concernant le dernier match, bien que je ne pense pas que cela va favoriser l'Équipe nationale. Si Belmadi a toujours l'envie de continuer, il doit reconstruire beaucoup de choses, car des matchs importants attendent les Verts au mois de juin.»