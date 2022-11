Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a dévoilé, hier, sa liste de 24 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Mali le 16 novembre à Oran et la Suède le 19 novembre à Stockholm. Alors que des rumeurs annonçaient son arrivée imminente, le milieu de terrain de Lyon, Houssem Aouar, ne figure pas dans ce groupe, au même titre que Aït Nouri et Adli. Né en France et passé par la Juventus Turin, le piston droit Mehdi Léris (24 ans, Sampdoria) est en revanche appelé pour la première fois. On note aussi les grands retours du gardien Raïs M'Bolhi de Saïd Benrahma et de Karim Aribi. Andy Delort est, en revanche, absent sur blessure. Belmadi animera, aujourd'hui, une conférence de presse à l'auditorium du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à partir de 11h. Ce rendez-vous avec les médias intervient à la veille du début du stage. Connue toujours pour durer plus d'une heure, la conférence de presse de cette fois-ci ne durera que 30 minutes, soit de 11h à 11h30. C'est l'instance fédérale qui a fait part de cette annonce sur son site officiel, lorsqu'elle a donné la date et le lieu de ce rendez-vous avec les médias. Il faut dire que le fait d'avoir réduit la durée de cette conférence de presse, permettra à ce que les débats soient concentrés seulement sur les deux rencontres de l'Équipe nationale et éviter surtout qu'il y ait un bras de fer entre le coach national et les représentants des médias. Ceci, étant donné que les deux parties doivent conjuguer leurs efforts pour le bien de l'EN, afin de lui permettre de retrouver le niveau qui est le sien et effacer les séquelles des dernières contre performances, lors de la coupe d'Afrique au Cameroun ainsi que la non-qualification pour le Mondial qatari. Ainsi, ce point de presse sera axé sur la liste des joueurs retenus ainsi que ce qu'attend le sélectionneur national des deux rencontres amicales de ce mois de novembre. Le stage débutera demain avec un effectif qui sera au grand complet avant un déplacement à Oran, pour affronter le Mali, et un autre périple vers la Suède pour affronter l'équipe locale.