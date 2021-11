Sans surprise, le coach national, Djamel Belmadi, a dévoilé, hier, la liste des 25 joueurs concernés par le prochain stage des Verts, et qui sera ponctué, faut-il le rappeler, par deux rencontres, comptant pour les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial-2022. La première aura lieu au Caire, le 12 novembre face à Djibouti, avant le rendez-vous final face au Burkina Faso, le 16 du même mois au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Dans cette liste de 25 éléments, l'on note le retour du gardien de but de Damac FC (Arabie saoudite), Mustapha Zeghba, 3 ans après sa dernière convocation. Le retour de l'ancien sétifien est, de par les avis unanimes, une juste récompense, au vu de ses prestations de haute facture avec son club employeur. Il vient remplacer le portier du Paradou AC, Medjadel, lequel devrait être retenu par Madjid Bougherra, sélectionneur des locaux, et dont l'équipe prépare la Coupe arabe des nations au Qatar à la fin de ce mois de novembre. Même chose pour Hocine Benyada. Le défenseur du Club africain (Tunisie) sera avec les Verts du cru, et a été remplacé par Réda Halaïmia (KFCO Beerschot), qui refait son apparition en sélection, au même titre que Ayoub Adellaoui (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), appelé en remplacement de Mohamed Farès, forfait pour blessure. Deux autres retours sont enregistrés dans cette liste de Belmadi, à savoir Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/Qatar) et Farid Boulaya (FC Metz/France). En revanche, le coach national a décidé de se passer des services de 4 éléments, à savoir Mehdi Zeffane, Hichem Boudaoui, Abdeljalil Medioub et Ilan Kebbal. Les 4 joueurs en question ne souffrent d'aucune blessure. Belmadi, qui animera une conférence de presse, aujourd'hui, à la veille du départ de son équipe au Caire, s'expliquera sans nul doute sur cette liste et ses différents choix.

Liste des joueurs retenus

-Gardiens: Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Mustapha Zeghba (Damac FC/Arabie saoudite).

-Défenseurs: Ramy Bensebaïni (B. Monchengladbach/ Allemagne), Djamel Benlamri (Qatar SC/ Qatar), Youcef Atal (OGC Nice / France), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique), Aïssa Mandi (Villarreal/ Espagne), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Pays-Bas), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/Qatar), Ayoub Abdellaoui (Al-Ittifaq/Arabie saoudite).

-Milieux: Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Belgique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Haris Belkebla (Stade brestois/ France), Farid Boulaya (FC Metz/France).

-Attaquants: Islam Slimani (O. Lyon/ France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Youcef Belaïli (Qatar S C/ Qatar), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Adem Ounas (SSC Naples/Italie), Mohamed El-Amine Amoura (FC Lugano/Suisse).