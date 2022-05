À moins d'une semaine du rassemblement des Verts, Djamel Belmadi est arrivé à Alger en vue de peaufiner les derniers préparatifs avant les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Pour rappel, les Verts affronteront l'Ouganda (04/06) au nouveau stade d'Oran et à la Tanzanie (08/08) au Benjamin Mkapa Stadium à Dar-es-Salam. L'attente avant le prochain stage de l'EN prendra bientôt fin. Éliminés de la Coupe du monde 2022, les Verts doivent désormais se reconstruire après le séisme provoqué par la défaite face au Cameroun (1-2) le 29 mars dernier. Désormais tourné vers les éliminations de la CAN 2023, l'Algérie de Djamel Belmadi se prépare à de grands changements au sein de son effectif pour accompagner le nouveau projet établi jusqu'à la Coupe du monde 2026. Pour établir ce projet, le sélectionneur s'attelle au travail de refonte de l'effectif dont les premiers échos font état de plusieurs joueurs nouvellement convoqués. Arrivé, aujourd'hui à Alger, Djamel Belmadi préparait plusieurs changements significatifs dans sa liste qui sera publiée en fin de semaine. Parmi les noms cités, on retrouve celui du milieu de terrain d'Hatayspor Mehdi Boudjemaâ. Plusieurs joueurs convoqués se trouvent actuellement en Algérie après avoir récemment achevé leur saison en club. Parmi les joueurs concernés, on citera Ramy Bensebaïni, Ahmed Touba, Youcef Belaïli ou encore Islam Slimani qui ferait partie des joueurs retenus par Belmadi malgré sa situation compliquée en club. Ce contingent de joueurs déjà présents en Algérie devait être complété, hier, par les arrivées de Mehdi Boudjemaâ et Mohamed El Amine Amoura, vainqueur de la coupe de Suisse avec Lugano. Aujourd'hui, c'est Ismaël Bennacer qui reliera Alger après avoir été sacré champion d'Italie, ce dimanche, avec le Milan AC. Quant à l'identité de l'adversaire pour une joute amicale à l'issue des deux matchs de qualification, son identité n'a toujours pas filtré malgré l'annonce d'un adversaire sud-américain.