L'Algérie a quitté la CAN par la petite porte après une cinglante défaite face à la Côte d'Ivoire (1-3). Les Fennecs avaient leur destin en main, mais à l'image de l'ensemble de la compétition, ils n'ont pas été en mesure de jouer à leur meilleur niveau et de faire douter les Éléphants. Le coach Djamel Belmadi est revenu sur les raisons de cet échec.

«C'est difficile de faire une analyse rationnelle après une telle désillusion. On avait à coeur sur ce match de rattraper au moins d'un point de vue comptable, mais aussi via la manière, que nous sommes présents dans la compétition et qu'elle commence aujourd'hui, mais nous n'avons pas pu le faire. Dès le début du tournoi, on a jamais été en mesure de concrétiser nos occasions, le doute s'est peut-être installé. Les situations ont toujours été là, un peu moins contre la Côte d'Ivoire, mais on n'a jamais été en mesure de marquer, même nos penaltys, on n' arrive pas à les marquer. Nous n'avons pas été à la hauteur de la compétition», a indiqué le coach. «On s'était préparé à 100% pour cette compétition. On voulait défendre notre titre. Nous n'avons pas obtenu ce que l'on voulait chercher. C'est un échec total. La Côte d'Ivoire s'est montrée meilleure que nous. Je ne vais pas évoquer des polémiques dès à présent», a-t-il ajouté, tout en prenant la défense de Riyad Mahrez que la presse locale aurait aimé voir sur le banc pour ce dernier match: «On aurait pu régler ça en famille mais vous voulez faire ça ici... Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Quand vous dites vous lui avez donné des vacances, c'est faux. Vous ne savez pas ce qu'il en est. On réglera ça en temps et en heure. Il ne faut pas dénigrer un joueur qui a donné tant de bonheur. Aujourd'hui, là où ça va mal vous commencez à pointer du doigt ou lui ou moi. Vous auriez voulu quoi? Que je mette Mahrez sur le banc? Quand vous parlez de donner des vacances, vous n'êtes pas bien informés, voire malhonnêtes» Le sélectionneur national a refusé d'utiliser une préparation tronquée comme excuse: «C'est peut-être un manque de fraîcheur lié à beaucoup de choses. La préparation a été chaotique pour toutes les équipes, quand on voit le décalage de la date de la mise à disposition des joueurs. Nous ne voulions pas non plus trop parler des joueurs atteints par la Covid sans forcément basculer dans la rétention d'informations.

C'est compliqué d'évoquer cela. Après, quand un joueur est covidé, ça rentre dans une machine infernale. Mais bon, on ne va pas se cacher derrière ça. Nous analyserons tout ça à froid. Il faudra se consacrer aux barrages. C'est trop tôt pour expliquer comment utiliser cet échec pour se relever. J'ai bien sûr une idée sur ce qui n'a pas marché. Parler de crise n'est peut-être pas opportun. On est dans le doute et il va falloir se remettre dans les barrages.»