Djamel Belmadi n'a pas la langue dans la poche. Il répond à toutes les questions spontanément et dit très haut ce qu'il a dans sa pensée profonde. Hier matin, il l'a fait encore une fois, sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale. La question attendue était sans nul doute celle concernant sa vision des choses, après le départ annoncé de Kheireddine Zetchi de la tête de la Fédération algérienne de football. Belmadi n'a pas tari d'éloges sur celui avec lequel il était «sur la même longueur d'ondes». «On dit beaucoup de choses négatives sur lui, mais moi, je parle du carré qui m'est réservé, à savoir celui de l'Equipe nationale. Durant la période que nous avons travaillé ensemble, nous avions la même vision et cela a été, au final, bénéfique pour notre Equipe nationale avec ce sacre africain, auquel tout le monde a contribué, sans exception aucune. Chose que j'avais dit à qui de droit. Maintenant, j'espère que celui qui viendra prendre le relais aura aussi la même vision et fera dans la continuité», a indiqué Belmadi, dont l'équipe a terminé avec brio la campagne des éliminatoires de la CAN-2021, avec un retentissant succès (5-0) face au Botswana, lundi dernier. Sur cette qualification et les prestations des siens, le driver des Verts dira: «Nous sommes satisfaits de notre parcours, puisque nous nous sommes qualifiés à la première place. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Notre équipe peut faire encore mieux, à condition qu'elle soit pleinement concentrée sur le volet sportif.» Pour expliquer ce dernier point, Belmadi accuse la CAF: « Il y a un coup monté contre l'Algérie et notre Equipe nationale. Pour moi, c'est une conviction et ce qui se passe est loin d'être une coïncidence, que cela soit avec les arbitres ou les longs voyages effectués en l'espace d'un temps court. Tout le monde a vu ce qui s'était passé face à la Zambie (3-3) avec l'arbitre comorien, qui a exercé une forte pression sur nos joueurs. L'Algérie est une grande nation qui a une équipe nationale champion d'Afrique en titre, qui mérite tout le respect.» Mais ce n'est pas tout: «Face au Botswana, dans le match d'après, on nous désigne un arbitre burkinabé, alors que nous allons affronter le Burkina Faso plus tard en éliminatoires du Mondial-2022. C'est une blague!.» Maintenant qu'une nouvelle page s'ouvre avec ces éliminatoires, Belmadi appelle à ce que tout le monde soit impliqué, surtout les joueurs: «Le joueur doit se mettre en tête que l'Equipe nationale n'est pas un accessoire. Il doit être pleinement impliqué dans ce sens. Je vous donne les exemples de Benlamri et Slimani, qui ont défié leur grand club (O Lyon, Ndlr) et grand président (Jean-Michel Aulas, Ndlr) pour assister au dernier stage. C'est cet état d'esprit que je veux. Mais cela n'a pas été constaté chez d'autres.» Belmadi fait allusion à Andy Delort (Montpellier) et Zineddine Ferhat (Nîmes).