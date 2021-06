Les Verts sont à un match d'égaler le record d'invincibilité des Eléphants de la Côte d'Ivoire. En s'imposant (4-1), jeudi soir, face à la Mauritanie au stade de Blida, les protégés de Djamel Belmadi alignent un 25e match sans défaite. Et cette victoire a été réalisée avec un effectif presque «new-look». «Avec une équipe remaniée, dans des lignes et des compartiments, où il n'y a pas eu nécessairement des automatismes, je suis très content de la prestation des joueurs, notamment les nouveaux», a indiqué le driver des Verts. Et d'ajouter: «Dans ce match, j'ai aligné une défense new-look avec la première apparition et titularisation de Touba et de Bedrane, qui n'ont jamais joué ensemble. Je suis content de la prestation de Touba, il est même à l'origine du premier but. C'est de bon augure. Même chose pour Feghouli, qui, pourtant, n'a pas été aligné dans son meilleur poste.» Lorsqu'un coach apporte plusieurs changements dans son équipe, il tombe, dans la plupart du temps, dans «le piège de la désorganisation», ce qui peut perturber le groupe. «Ce soir (jeudi, Ndlr) ça n'a pas été le cas grâce à l'état d'esprit des joueurs. Ce n'est pas toujours évident, les joueurs ont été très concentrés. Le groupe s'étoffe tant en qualité qu'en quantité», a indiqué Belmadi, qui aura certainement «des problèmes des riches». Et cette satisfaction, aussi, il l'a tient du fait que «une équipe mauritanienne a l'habitude de poser des problèmes aux sélections nord-africaines».

«L'adversaire nous a laissé peu d'espaces, en procédant par un pressing sur le porteur du ballon. Nous n'avons pas été mis en danger, à part le but qu'on leur a donné», a ajouté le coach algérien. Autre point à soulever, c'est le fait que son équipe ne souffre plus de la «Mahrez-dépendance». Le capitaine des Verts, retardataire, a été dispensé du match face à la Mauritanie et son absence ne s'est pas fait sentir, puisque les autres joueurs ont joué le jeu et réussi à dicter le leur et s'imposer au bout du compte. «Tant mieux que Mahrez n'était pas là, sinon il nous aurait fait des misères», a indiqué, tout de même, le technicien français de la Mauritanie, Corentin Martins.