À deux semaines du match Cameroun - Algérie, prévu à Jopama à Douala pour le compte de la rencontre aller des matchs de barrage qualificatifs à la Coupe du monde 2022, le staff technique des Verts, dirigé par Djamel Belmadi, suit avec une très grande attention tout ce qui se passe du côté camerounais.

Ceci, sans oublier que dès la fin de la CAN 2022 qui s'est déroulée, justement au Cameroun, Belmadi et son staff se sont penchés sur l'analyse des matchs de cette sélection dans la perspective de trouver les failles qu'il faudrait exploiter, lors de la double confrontation entre les deux sélections, en ce mois de mars 2022.

Belmadi et son staff ont déjà arrêté la liste des joueurs sur lesquels ils comptent négocier cette double confrontation face aux Camerounais en suivant leur évolution dans leurs clubs respectifs. Et même si la liste élargie est déjà envoyée à la Confédération africaine de football (CAF), Belmadi et son staff ont pris toutes les dispositions en prenant même en considération les éventualités d'un quelconque impondérable pouvant se répercuter sur la présence d'un ou plusieurs joueurs juste avant le stage prévu en Guinée équatoriale avant de rejoindre Douala. On se souvient bien que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag a annoncé que le stage des Verts avant la rencontre face au Cameroun à Yaoundé aura lieu en Guinée équatoriale. Il a même assuré qu'il suivait de près, par le biais de la Fédération algérienne de football, «les dispositions nécessaires pour permettre à l'Équipe nationale de bien préparer sa double confrontation face au Cameroun». Il a fait savoir à cet égard qu'il a pris attache avec son homologue de la Guinée équatoriale, pays qui accueillera le stage des «Verts», quelques jours avant de se rendre au Cameroun pour affronter les «lions indomptables» le 25 mars en match aller des barrages.

D'autre part, et alors que Belmadi et son staff préparent leurs plans de travail pour cette double confrontation entre la sélection algérienne et son homologue camerounaise, le manager général des Verts, Djahid Zefizef, s'est rendu en Guinée équatoriale pour préparer le séjour des Verts.

Aujourd'hui et à deux semaines de la première rencontre entre les deux sélections, Belmadi suit l'évolution de nos joueurs avec leurs clubs respectifs et en même temps, s'informe et suit également tout ce qui se passe dans la sélection camerounaise où le nouveau sélectionneur Rigobert Song prépare son équipe pour cette double confrontation.

En effet, Rigobert Song, désigné au poste de sélectionneur, en remplacement du Portugais Toni Conceiçao, limogé, qui compte pas moins de 137 sélections, et qui a participé à 4 Coupes du monde comme joueur, est secondé par le Français Sébastien Migné, ancien sélectionneur du Kenya lors de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Égypte.

Song a donc entamé sa mission, il y a une semaine exactement, avec une tournée européenne, pour rencontrer les autres membres de son staff technique et aussi profiter pour s'entretenir avec quelques internationaux et attirer des jeunes pépites d'origine camerounaise.

Le sélectionneur des Verts suit donc parfaitement tout ce qui se passe chez les Camerounais tout en préparant ses plans de travail avant le prochain stage des Verts pour la mise en pratique avant la première rencontre face aux Lions indomptables prévue le vendredi 25 mars en cours, au stade Japoma à Douala à partir de 18h00. Il faut aussi rappeler que le match retour aura lieu le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 20h30.