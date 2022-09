La sélection algérienne de football doit reprendre du service, la semaine prochaine, lors d'un regroupement au Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa (Alger), pour préparer ses deux prochains matchs du mois en cours face respectivement à la Guinée et le Nigeria. Aux dernières nouvelles, Belmadi aurait soumis une liste élargie d'une trentaine de joueurs avant de la réduire, uniquement, à 25 éléments, pour aborder ces deux prochains matchs qui doivent se dérouler au nouveau Complexe olympique d'Oran, Miloud Hadefi. En effet, la première rencontre est prévue contre la Guinée et devrait se jouer vendredi 23 septembre à 20h00, alors que la seconde, devant le Nigeria, est prévue le mardi 27 septembre toujours à 20h00, comme l'a précisé la Fédération algérienne de football (FAF) lors de son dernier communiqué sur le sujet. Il est utile, de rappeler au passage, que les deux dernières rencontres de la sélection algérienne remontent à juin dernier, dans le cadre des deux premières journées des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024, ndlr) en Côte d'Ivoire. Concernant les résultats techniques, il y a lieu de noter que lors du premier match, l'Algérie s'est imposée le 4 juin face à l'Ouganda (2-0) au stade du 5-Juillet d'Alger, avant de l'emporter sur le même score quatre jours plus tard à Dar Es-Salam face à la Tanzanie, pour le compte de la 2e journée du groupe «F». Et toujours pour rappel, il y a lieu de relever que les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2024, initialement prévues les 19 et 27 septembre, ont été reprogrammées pour les 20 et 28 mars 2023. Et pour mieux préparer les Verts, le sélectionneur national a bien voulu exploiter la trêve FIFA du mois de novembre pour disputer des rencontres amicales. C'est d'ailleurs une très bonne possibilité pour les Algériens de croiser le fer avec de grosses cylindrées en ce mois de novembre 2022, puisque les «Mondialistes» vont chercher pendant cette période à apporter les derniers réglages avant d'entamer le Mondial. Et c'est pourquoi donc, les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi, disputeront un ou deux matchs amicaux en novembre prochain, soit à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar prévue du 20 novembre au 18 décembre. Belmadi devrait rejoindre Alger à la fin de la semaine en cours afin de préparer ce stage et les deux rencontres amicales prévues. Et là, il y a lieu de noter que des spéculations vont bon train depuis l'annonce d'une liste élargie des Verts pour savoir qui des joueurs vont être retenus, dans la mesure où, ces dernières semaines, beaucoup d'entre eux se sont bien illustrés ou ont repris du temps de jeu. Ainsi, Benkebla, Benyada, Boudaoui, Delort, Ounas, Slimani et Zedadka sont revenus en force ces dernières semaines avec leurs clubs respectifs. Ce qui est de bon augure. Par contre, Chetti n'a pu être aligné par son coach Gerard Bactile du SGO Angers qui l'a laissé sur le banc lors du match contre Montpellier (victoire 2-1). Par ailleurs, il y a lieu de relever également que les deux joueurs qui ont fait parler d'eux ces derniers temps pour rejoindre les Verts n'ont pas encore été convoqués. Il s'agit d'Adli et Aouar. L'arrivée des deux joueurs n'est prévue qu'après qu'ils auraient opté pour la nationalité algérienne. Et pourtant cela se passe au moment où les deux joueurs ne jouent pas encore avec leurs clubs respectifs, Aouar avec Lyon et Adli avec Milan. N'empêche que ce n'est que partie remise. Enfin il est à faire remarquer qu'on devrait, comme de coutume, avec Belmadi, s'attendre à voir de nouveaux jeunes joueurs, peut- être dans cette liste tant attendue du mois de septembre en cours.