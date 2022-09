Grâce à sa très belle prestation samedi au Parc des Princes face au PSG (0-1), Haris Belkebla figure dans le onze type de la 7e journée dévoilé par L’Equipe. L’international algérien s’est vu attribuer la note 7 par le quotidien sportif après avoir remporté 8 duels, intercepté 4 ballons et réussi 4 tacles.

Le joueur du Stade Brestois compose le milieu à 3 avec le Lensois Abdul Samed et le Parisien Neymar, tous deux accrédités de la même note. Dans cette équipe de la semaine on trouve deux joueurs du PSG, du Racing Club de Lens et de Lorient. Le Stade Rennais, l’AS Monaco, le Stade Brestois, Toulouse ainsi que l’Olympique de Marseille placent un joueur chacun.