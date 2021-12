L'ancien milieu de terrain international algérien Farouk Belkaïd est le nouveau manager général de la JS Kabylie, a annoncé lundi la direction du club de Ligue 1 de football. «Farouk Belkaïd est officiellement le nouveau manager général du club», a indiqué la formation kabyle dans un bref communiqué, attestant ainsi que tout a été conclu avec son ex-milieu récupérateur. À travers son recrutement, la JSK semble avoir opté pour «le choix de la raison», car il s'agit d'un enfant du club, qui connaît très bien la maison, et qui jouit toujours d'un très grand respect au club, aussi bien parmi les joueurs que les dirigeants. Il est appelé à remplacer un autre ancien international algérien, en l'occurrence Karim Ziani, qui occupait le poste de directeur sportif, avant de rendre le tablier dernièrement. Belkaïd (44 ans) avait rejoint les Canaris en 1998, en provenance de son club formateur, la JS Bordj Ménaïel. Il y a passé sept ans consécutifs, avant de rejoindre l'USM Alger (2005-2006), puis le MC Alger (2006-2008), avant d'enchaîner avec l'ES Sétif (2008-2013), puis l'USM Bel-Abbès (2013-2014). Belkaïd, qui compte vingt sélections en équipe nationale entre 2000 et 2005 avait pris sa retraite en tant que joueur à la fin de la saison 2014-2015, alors qu'il portait les couleurs de la JSM Béjaïa.

Durant sa longue carrière, Belkaïd a remporté de nombreux titres, nationaux et internationaux, dont trois coupes de la CAF avec la JS Kabylie, en 2000, 2001 et 2002. Il a remporté également la Ligue des Champions arabes en 2008 avec l'ES Sétif, la Coupe nord-africaine des clubs champions en 2009 avec l'ES Sétif, la coupe nord-africaine des vainqueurs de coupe en 2010 avec l'ES Sétif, et la Supercoupe de l'UNAF en 2010, également avec l'ES Sétif. Belkaïd a remporté par ailleurs trois coupes d'Algérie: en 2010 et 2012 avec l'ES Sétif, puis avec le MC Alger en 2007. Il a été également champion d'Algérie à quatre reprises. Tout d'abord avec la JS Kabylie en 2004, puis avec l'ES Sétif en 2009, 2012 et 2013.