Les pongistes Aïssa Belkadi (Raed Arbaa) et Widad Nouari (Club Ouargla) ont été sacrés champions d'Algérie de tennis de table, lors de la 3e et dernière phase du Championnat national individuel, disputée le week-end dernier au Centre de regroupement des équipes nationales à Souidania (Alger). Chez les messieurs, le podium a été complété par Abderrahmane Azala (Club Attaf) et Abdelhamid Tifoura (Clud Hadjout), alors que Lynda Leghribi (Club Alger) et Katia Kessassi (licence individuelle) se sont, respectivement, adjugé les médailles d'argent et de bronze du podium féminin.